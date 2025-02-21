Какая фраза Зеленского разозлила Трампа так, что он решил давить на Киев

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Ткачик Олеся
Советник президента США по безопасности Майк Волц заявил, что со стороны Киева якобы звучали неприемлемые высказывания в адрес Дональда Трампа. Вероятно, американскому лидеру доложили, что Владимир Зеленский сказал о нем что-то, что могло его раздражать, допусти в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.
Дональд Трамп
Эксперт обратил внимание на то, что критические заявления Трампа по поводу Зеленского прозвучали после Мюнхенской конференции. Он предположил, что команда Трампа внимательно следила за украинскими месседжами, и именно после этого президент США заговорил о "диктаторе Зеленском".
По словам политолога, критика Трампа по отношению к Украине также связана с вопросом американской помощи и его ожиданиями по скорому завершению войны. Поскольку желаемого результата он не получил, вероятно, решил усилить давление на Киев.
Впрочем, ситуация может измениться в кардинально противоположную сторону.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что трамписты заранее спланировали кампанию против Зеленского.
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