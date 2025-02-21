Какая фраза Зеленского разозлила Трампа так, что он решил давить на Киев

Советник президента США по безопасности Майк Волц заявил, что со стороны Киева якобы звучали неприемлемые высказывания в адрес Дональда Трампа. Вероятно, американскому лидеру доложили, что Владимир Зеленский сказал о нем что-то, что могло его раздражать, допусти в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Дональд Трамп

Эксперт обратил внимание на то, что критические заявления Трампа по поводу Зеленского прозвучали после Мюнхенской конференции. Он предположил, что команда Трампа внимательно следила за украинскими месседжами, и именно после этого президент США заговорил о "диктаторе Зеленском".

"Я не исключаю, что из нее вернулся тот же вице-президент, который по гольфу или еще чем-то рассказал Трампу, что о нем говорили "как-то не так". Говорят, что американского лидера очень взбудоражила фраза президента Украины о том, что он якобы дезинформирован, что у него искажена информация о российско-украинской войне. Он на это очень сильно обиделся", – отметил Рейтерович.

По словам политолога, критика Трампа по отношению к Украине также связана с вопросом американской помощи и его ожиданиями по скорому завершению войны. Поскольку желаемого результата он не получил, вероятно, решил усилить давление на Киев.

Впрочем, ситуация может измениться в кардинально противоположную сторону.

"Этот фактор субъективности, эмоциональности может развернуться в совершенно другую сторону, может быть использован и в нашу пользу. Думаю, возможно, на следующей неделе нас будут ждать более приятные новости. Особенно если миссия Эммануэля Макрона и Кира Стармера удастся, и они нормально пообщаются с Трампом", — добавил Рейн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что трамписты заранее спланировали кампанию против Зеленского.





