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Какие выводы должна сделать Украина из выборов в США: важные уроки

Украина должна научиться полагаться исключительно на свои силы

6 ноября 2024, 23:52
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Марьян Ощановский

Результаты президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, должны научить украинских граждан, что в вопросе защиты своей страны следует полагаться только на собственные силы, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Какие выводы должна сделать Украина из выборов в США: важные уроки

В США прошли президентские выборы. Фото из открытых источников

"Долгие годы все события, в том числе геополитические, пытаются показать, что нужно научиться наконец рассчитывать на собственные силы. История с выборами в Штатах такая же. Мы не можем вечно зависеть от позиции власти других государств и полагаться на них в решении вопросов судьбы страны. Это осознание должно прийти ко всей украинской нации и каждому украинцу", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что Украина с тяжелой борьбой входит в трудную зиму, а преодоление всех препятствий, прежде всего, зависит от украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе наступления на Покровском направлении Донецкой области российские захватчики целенаправленно убивают гражданских лиц, применяя против них ударные дроны, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении в районе трассы Желтое — Юрьевка россияне бьют по гражданским людям FPV-дронами и управляемыми авиабомбами. Ситуация один в один как в Селидовом", — рассказал военный "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского, обвинившего украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России. "Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5437
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