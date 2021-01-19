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Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото

В фотоархиве Байдена есть множество фотографий, даже снимок с Виктором Ющенко

сегодня, 20:35
Автор:

Кириєнко Анна

Вскоре пройдет инаугурация нового президента США Джо Байдена. Он станет 46 президентом Америки. Поэтому самое время узнать, каков на самом деле политик и ознакомиться с его фотографиями, которые редко можно встретить в интернет-пространстве.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото

Джо Байден - президент США в фотографиях. Фото: kurs.com.ua

1. Десятилетний Байден

Родился Джо Байден в многодетной верующей семье. Его характеризовали как положительного и хорошего мальчика.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 2

2. Молодой Байден в 25 лет

Джо получил образование в местном университете штата Делавэр. Он получил степень бакалавра истории и политологии. Редко можно найти фото с его студенческих времен.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 3

3. Байден вместе с семьей

Молодой Байден женился на своей однокурснице Нелли Хантер. Супруги по-настоящему любил друг друга. У пары родилось трое детей: дочь Наоми и сыновья Бо и Хантер. Однако влюбленным не суждено жить долго и счастливо. Автокатастрофа забрала у политика дочь и женщину.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 4

4. Байден со своей матерью выступает с речью

Джо рано начал политическую деятельность. В 30 лет он уже стал шестым самым молодым сенатором в истории США.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 5

5. Джо и Джилл Байден

Несмотря на трагедию, политик нашел в себе силы и начал отношения с молодой учительницей, которая сейчас является его любимой женой.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 6

6. Байден с дочерью

В 1981 году семья Байденов пополнилась. У них родилась дочь Эшли. Сейчас она — гордость родителей, поскольку занимается благотворительностью и развивает собственный бренд одежды.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 7

7. Байден с внуками

Сейчас в политика большая счастливая семья. Он уже стал дедушкой.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 8

8. Настоящая любовь

Несмотря на то, что Джо и Джилл давно вместе, они сохраняют романтические чувства друг к другу и не стесняются их показывать.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 9

9. Байден с Ющенко

В 2009 году Джозеф Байден, занимавший должность вице-президента Америки посетил Киев. Его гостеприимно встретил тогдашний президент Виктор Ющенко. Политики обсуждали красоту Киева в одном из столичных пабов.

Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото - фото 10

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Источник: https://kurs.com.ua/novost/272778-maloizvestnie-foto-dzho-baidena-s-zhenoi-detmi-i-jushenko?source=ukrnet
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