Каков настоящий Джо Байден: малоизвестные фото

Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36594.28
ETH/USD
1371.07
LTC/USD
156.46
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Вскоре пройдет инаугурация нового президента США Джо Байдена. Он станет 46 президентом Америки. Поэтому самое время узнать, каков на самом деле политик и ознакомиться с его фотографиями, которые редко можно встретить в интернет-пространстве.
Джо Байден - президент США в фотографиях. Фото: kurs.com.ua
1. Десятилетний Байден
Родился Джо Байден в многодетной верующей семье. Его характеризовали как положительного и хорошего мальчика.
2. Молодой Байден в 25 лет
Джо получил образование в местном университете штата Делавэр. Он получил степень бакалавра истории и политологии. Редко можно найти фото с его студенческих времен.
3. Байден вместе с семьей
Молодой Байден женился на своей однокурснице Нелли Хантер. Супруги по-настоящему любил друг друга. У пары родилось трое детей: дочь Наоми и сыновья Бо и Хантер. Однако влюбленным не суждено жить долго и счастливо. Автокатастрофа забрала у политика дочь и женщину.
4. Байден со своей матерью выступает с речью
Джо рано начал политическую деятельность. В 30 лет он уже стал шестым самым молодым сенатором в истории США.
5. Джо и Джилл Байден
Несмотря на трагедию, политик нашел в себе силы и начал отношения с молодой учительницей, которая сейчас является его любимой женой.
6. Байден с дочерью
В 1981 году семья Байденов пополнилась. У них родилась дочь Эшли. Сейчас она — гордость родителей, поскольку занимается благотворительностью и развивает собственный бренд одежды.
7. Байден с внуками
Сейчас в политика большая счастливая семья. Он уже стал дедушкой.
8. Настоящая любовь
Несмотря на то, что Джо и Джилл давно вместе, они сохраняют романтические чувства друг к другу и не стесняются их показывать.
9. Байден с Ющенко
В 2009 году Джозеф Байден, занимавший должность вице-президента Америки посетил Киев. Его гостеприимно встретил тогдашний президент Виктор Ющенко. Политики обсуждали красоту Киева в одном из столичных пабов.
Также, рекомендуем прочитать о следующей первой леди США — Джилл Байден.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости