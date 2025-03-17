Фридрих Трамп, дед президента США Дональда Трампа, сколотил состояние, открыв бордель и ресторан для золотоискателей в Канаде. В Британской Колумбии, недалеко от границы с Юконом, до сих пор стоит копия деревянного фасада его заведения, построенного более века назад.

Дональд Трамп

Известно, что Фридрих Трамп, выходец из Германии, в конце XIX века основал бизнес в городе Беннетт, который был основан во время Клондайкской золотой лихорадки. Его заведение получило название Arctic Restaurant & Hotel и обслуживало старателей, направлявшихся на золотые прииски в Юконе. Помимо еды и алкоголя, клиентам предлагались и другие услуги, что сделало заведение крайне прибыльным.

Со временем Трамп перенес свой бизнес в Уайтхорс, где его отель стал широко известен. В рекламных объявлениях тех лет упоминались отдельные номера для женщин, а также весы для клиентов, которые могли расплачиваться золотом. Газета Yukon Sun писала, что Arctic — отличное место для одиноких мужчин, но порядочным женщинам там делать нечего.

К началу 1900-х годов золотые прииски начали истощаться, а власти Канады активизировали борьбу с проституцией и азартными играми. Осознав, что времена меняются, Фридрих Трамп продал бизнес и вернулся в Германию. Однако вскоре он эмигрировал в США вместе с беременной женой.

В 1905 году пожар уничтожил значительную часть его бывшего отеля. Спустя 12 лет сам Фридрих скончался от пневмонии, оставив свое состояние сыну Фреду Трампу. Именно он заложил основы будущей строительной империи семьи, а его сын Дональд Трамп позже использовал фамилию как бренд, украшая ею свои отели и небоскребы.

90-летняя жительница Юкона Пэт Эллис, изучавшая историю золотой лихорадки, отмечает, что богатство семьи Трампа началось именно в Канаде. Она считает, что нынешний президент США должен проявить больше благодарности к стране, где его предки построили свое состояние.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп забыл или не понимает известное правило политики, что циничные и безнравственные дела нужно делать в тишине.



