Какой страх сдерживает Трампа, чтобы полностью "слиться" под Путина

На сегодняшний день единственное, что удерживает Трампа от слияния с Путиным в экстазе – это объективная реальность. К примеру, что Путин не собирается бороться с США против Китая. Кончать войну он тоже не собирается, пока может ее продолжать. Ибо выход из войны – это невероятные риски для его системы и лично. Начинать войну было невероятным риском, а завершать еще больше. Такое мнение высказал политический обозреватель Юрий Богданов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"В отношениях с Путиным Трамп выглядит слабым. Его несуразная попытка прижать Зеленского помогла Украине вовлечь в процесс взаимодействия с Трампом европейских лидеров. Его окружение и республиканцы смотрят на неодобрение слабой позиции в отношении России даже среди своих избирателей и начинают очень мягко, но демонстрировать это Трампу. Собственно, все это и есть единственный путь к его "сердцу". Демонстрировать, осторожно, что его позиция по отношению к Путину – жалкая, а Путин на самом деле его динамит и переместил во френдзону", – отметил обозреватель.

Юрий Богданов отметил, как точно писал один из иностранных обозревателей, у Трампа есть три модели дальнейшего поведения: удвоить усилия, чтобы завоевать расположение Путина, забить на все, обидеться и мстить объекту восхищения. Возможно, он пройдет через все три. А дипломатические упражнения Украины и Европы, адекватных республиканцев и его окружение этому помогут, чтобы хотя бы не мешал.

"А рассказывать ему, что Путин убивает детей и женщин, что Россия агрессор, он должен подумать о репутации США и все это бессмысленно. Ему безразлично", – констатировал обозреватель.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, который якобы пока не готов рассматривать введение новых санкций против РФ в американском Сенате, царят совсем другие настроения. Там заметно растет нетерпение по поводу введения санкций против России. Двухпартийный законопроект республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаля собрал поддержку уже 81 сенатора из 100. В эти дни в Вашингтоне объединить стольких сенаторов вокруг какой-то идеи – задача крайне непростая. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.