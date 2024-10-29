Какую ключевую деталь не учитывает «мирный план» Трампа по поводу войны

В команде кандидата в президенты США Дональда Трампа озвучили план завершения войны в Украине, который следует рассматривать как один из возможных сценариев. В то же время сам политик часто меняет свою позицию, и, как отмечают близкие ему лица, его окончательный подход может зависеть от его настроения, отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Дональд Трамп

По словам эксперта, предложенная версия о прекращении войны в Украине является определенной "смесью идей" из предварительных заявлений Трампа. Основные пункты мирного договора предусматривают прекращение войны, продолжение поддержки Украины с акцентом на европейское финансирование, использование косвенных методов давления на Россию и ожидания изменений в российских властях.

Однако Рейтерович заметил: вопрос в том, согласится ли Россия вообще на подобный план и какие методы Трамп будет использовать, чтобы заставить ее выполнить эти условия.

"А если Россия категорически отвергнет его, Трамп будет готов сказать, что он ошибся и нужно поддержать исключительно план Украины и оказать ей максимальную помощь?! Вот это ключевой момент. Не то, что и как думает Трамп, а насколько, например, этот сценарий реалистичен", – отметил политолог.

По его мнению, предложенный Трампом план выглядит маловероятным, поскольку не подходит ни Украине, ни, вероятно, России. Ожидается, что со временем появятся новые варианты, адаптированные к реакциям американских граждан и политической элиты, поскольку Трамп, готовясь к возможному второму президентскому сроку, стремится учесть как можно большее мнение для обеспечения широкой поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа возникла идея "переосмыслить" так называемые Минские договоренности и на их основе предложить прекращение войны в Украине.



