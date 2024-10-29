Какую ключевую деталь не учитывает «мирный план» Трампа по поводу войны

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Ткачик Олеся
В команде кандидата в президенты США Дональда Трампа озвучили план завершения войны в Украине, который следует рассматривать как один из возможных сценариев. В то же время сам политик часто меняет свою позицию, и, как отмечают близкие ему лица, его окончательный подход может зависеть от его настроения, отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.
Дональд Трамп
По словам эксперта, предложенная версия о прекращении войны в Украине является определенной "смесью идей" из предварительных заявлений Трампа. Основные пункты мирного договора предусматривают прекращение войны, продолжение поддержки Украины с акцентом на европейское финансирование, использование косвенных методов давления на Россию и ожидания изменений в российских властях.
Однако Рейтерович заметил: вопрос в том, согласится ли Россия вообще на подобный план и какие методы Трамп будет использовать, чтобы заставить ее выполнить эти условия.
По его мнению, предложенный Трампом план выглядит маловероятным, поскольку не подходит ни Украине, ни, вероятно, России. Ожидается, что со временем появятся новые варианты, адаптированные к реакциям американских граждан и политической элиты, поскольку Трамп, готовясь к возможному второму президентскому сроку, стремится учесть как можно большее мнение для обеспечения широкой поддержки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа возникла идея "переосмыслить" так называемые Минские договоренности и на их основе предложить прекращение войны в Украине.
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