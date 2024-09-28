Какую позицию заняла КНР по войне: Блинкен рассказал о результатах переговоров с Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И отметил серьезное беспокойство США по поводу поддержки Китаем оборонной промышленной базы России и заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "расходятся с реальностью". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Сообщается, что на встрече с Ван И в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен заявил, что он также поднял вопрос "опасных и дестабилизирующих действий" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.

На пресс-конференции Блинкен рассказал, что они с Ван И также поняли тему вариантов пресечения потока наркотиков в США и риски, связанные с искусственным интеллектом.

Блинкен заявил, что около 70 процентов станков, которые импортирует Россия, и 90 процентов микроэлектроники происходят из Китая и Гонконга, и что это материально помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны.

"Поэтому, когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, что-то здесь не сходится", – высказался Энтони Блинкен.

Госсекретарь США также добавил, что решающее значение для достижения прочного мира в Украине имеет "давление на Иран, Северную Корею и Китай, чтобы они прекратили предоставлять оружие, артиллерию, технику и другую поддержку" России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.



