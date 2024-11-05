Камала Харрис сделала первое заявление в день выборов

Вице-президент США и кандидат от демократов на выборах президента Камала Харрис в первом своем заявлении в день выборов, призвала американцев идти на участки и голосовать. По ее словам, это день, когда голос каждого американца может быть услышан.

Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников

Камала Харрис в Twitter опубликовала сообщение с призывом идти на выборы.

"Америка, это время, чтобы ваши голоса были услышаны. День выборов настал. Сегодня мы голосуем, потому что любим нашу страну и верим в перспективы Америки. Пусть ваш голос будет услышан", — пишет Харрис.

Кандидат в президенты призывает посетить избирателей сайт IWillVote.com, чтобы получить всю необходимую информацию о выборах в США. Кроме того, Харрис зовет не только избирателей, но и настаивает, чтобы и другие американцы присоединялись к ее призывам идти на выборы.

"Стучите в дверь. Звоните избирателям. Обратитесь к друзьям и семье. Вместе мы напишем следующую главу величайшей истории, которую когда-либо рассказывали", — добавляет Харрис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первые данные о явке избирателей на выборах в США могут свидетельствовать не в пользу Дональда Трампа. На участки пришло больше женщин, поддерживающих Камалу Харрис, чем мужчин, где Трамп имеет преимущество.

Также "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп в последние недели сокращал отставание от Камалы Харрис в общенациональном опросе США. Кроме того, Трамп имеет преимущество в большинстве спорных штатов, хоть и не значительное. Также лидер республиканцев является фаворитом у букмекеров, где на его победу дают 58,5%, в то время как показатели Харрис составляют 41,4%.