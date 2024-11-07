Камала Харрис впервые после поражения Трампа выступила публично

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Slava Kot
Вице-президент Камала Харрис рассказала своим поклонникам, что проиграла Дональду Трампу, уступив будущему президенту после напряженной кампании. В своем выступлении Харрис пыталась сосредоточиться на будущей работе, которую должны сделать демократы.
Камала Харрис признала поражение
После оглашения результатов выборов в США Камала Харрис выступила в своей альма-матер – университете Говарда – перед большой аудиторией своих избирателей. Вице-президент США признала поражение на выборах, однако заявила, что продолжит свою борьбу.
Также Харрис призвала своих поклонников принять победу Трампа и подчеркнула, что будет способствовать мирному переходу власти.
Согласно результатам выборов в США Дональд Трамп получил 291 голос избирателей, а Камала Харрис – 223.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Зеленского на победу Трампа на выборах в США.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп имеет список мести. Кто в него попал.
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