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Камала Харрис впервые после поражения Трампа выступила публично

Камала Харрис признала поражение на выборах в США.

сегодня, 08:38
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Slava Kot

Вице-президент Камала Харрис рассказала своим поклонникам, что проиграла Дональду Трампу, уступив будущему президенту после напряженной кампании. В своем выступлении Харрис пыталась сосредоточиться на будущей работе, которую должны сделать демократы.

Камала Харрис впервые после поражения Трампа выступила публично

Камала Харрис признала поражение

После оглашения результатов выборов в США Камала Харрис выступила в своей альма-матер – университете Говарда – перед большой аудиторией своих избирателей. Вице-президент США признала поражение на выборах, однако заявила, что продолжит свою борьбу.

"Хотя я проиграла эти выборы, я не отказываюсь от борьбы, которая разожгла эту кампанию. Я никогда не откажусь от борьбы за будущее, в котором американцы смогут реализовать свои мечты, амбиции и стремления", — сказала Харрис.

Также Харрис призвала своих поклонников принять победу Трампа и подчеркнула, что будет способствовать мирному переходу власти.

"Мы должны принять результаты этих выборов. Результат этих выборов — не тот, который мы хотели, не тот, за который мы боролись, не тот, за который мы голосовали. Но услышьте меня, когда я скажу, что свет обещания Америки всегда будет гореть ярко, пока мы никогда не сдаемся и пока мы продолжаем бороться", — подчеркнула Харрис и добавила, что "только когда достаточно темно, можно увидеть звезды".

Согласно результатам выборов в США Дональд Трамп получил 291 голос избирателей, а Камала Харрис – 223.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Зеленского на победу Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп имеет список мести. Кто в него попал.



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