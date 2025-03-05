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Канада ответила США: Трамп набросился с новыми угрозами

Трамп угрожает новыми пошлинами для Канады от США.

сегодня, 09:10
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику премьер-министра Канады Джастина Трюдо и пригрозил новыми пошлинами к тем, которые американское правительство планировало ввести ранее. Кроме того, Трамп пригрозил всем другим странам также дополнительными таможенными пошлинами.

Канада ответила США: Трамп набросился с новыми угрозами

Трамп и Трюдо. AP Photo / Frank Augstein

Джастин Трюдо опроверг несколько заявлений Дональда Трампа, в частности, его критику, что в Канаде нет американских банков. Как пояснил Трюдо, на территории страны действуют 16 банков США с активами на сумму около 113 миллиардов долларов. По его словам, Трамп "не может понять, чего он хочет".

Трюдо назвал мотивацию Трампа фальшивой и необоснованной. Канадский премьер считает, что Трамп хочет ослабить экономику его страны, чтобы США было легче ее аннексировать. Однако, по словам Трюдо, "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом".

"Но он быстро узнает, как и американские семьи узнают, что это повредит людям с обеих сторон границы. Американцы потеряют работу, они будут платить больше за продукты, за газ, за автомобили, за дома, потому что мы всегда добивались лучших результатов, когда работали вместе", – сказал Трюдо.

В сообщении на Truth Social Трамп отреагировал на заявления Трюдо и пригрозил увеличить пошлины для Канады, если канадское правительство отреагирует на введение дополнительных тарифов от США.

"Объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет пошлину в ответ на США, наш взаимный тариф немедленно вырастет на такую же сумму!", — написал Трамп.

Во время выступления в Конгрессе Трамп добавил, что США готовы ввести зеркальные тарифы на товары из всех стран, с которыми торгуют, а ограничения могут вступить в силу уже 2 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Канада пригрозила США выключить свет.

Также "Комментарии" писали, что канадцы хотят лишить Илона Маска гражданства Канады.



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