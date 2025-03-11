Канада ввела пошлины на электроэнергию для США: Трамп резко ответил

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на пошлины США для канадских товаров, Канада вынуждена ответить поднятием тарифов на электроэнергию для американцев. Дональд Трамп резко отреагировал и пригрозил Канаде еще большими пошлинами.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Даг Форд объявил, что с 11 марта устанавливаются новые 25% пошлины на экспорт электроэнергии из Онтарио в США, как ответ на тарифные повышения от Трампа. По его словам, этот дополнительный сбор повлияет на 1,5 миллиона домохозяйств и предприятий в Мичигане, Миннесоте и Нью-Йорке, получавших электроэнергию из Канады. Форд утверждает, что для американцев новое повышение на электроэнергию будет стоить до 400 тыс. долларов каждый день.

"Пошлины президента Трампа являются катастрофой для экономики США. Они делают жизнь американским семьям и предприятиям дороже. Пока угроза тарифов не исчезнет навсегда, Онтарио не отступит. Мы будем твердо стоять, будем использовать все инструменты из нашего инструментария и сделаем все возможное, чтобы защитить Онтарио", — сказал Даг Форд.

Трамп на своей платформе Truth Social отреагировал на заявление премьер-министра Онтарио и пригрозил увеличить пошлины на канадские товары в апреле этого года.

"Несмотря на то, что Канада взимает с США тарифы от 250% до 390% на многие наши сельскохозяйственные продукты, Онтарио только что объявило о 25% надбавке на "электроэнергию". Канада злоупотребляет тарифами, и всегда так поступала, но Соединенные Штаты больше не будут субсидировать Канаду. Нам не нужны ваши автомобили, нам не нужна ваша древесина, нам не нужна ваша энергия, и очень скоро вы это поймете", — ответил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трюдо, одним словом, решение Трампа. Это вызывало бурный смех.

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