Новая администрация Белого дома стремится завершить российское вторжение на условиях, выгодных Украине. Инициатива этого процесса исходит от избранного президента Дональда Трампа.

Пит Хегсет (фото из открытых источников)

Об этом рассказал кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе, его выступление транслировалось на американском канале C-SPAN.

Отвечая на вопрос о том, пытается ли Трамп "кинуть Украину", Хегсет заявил, что новый президент четко выразил желание достичь завершения войны.

"Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотим видеть это (окончание войны — ред.) настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно. Однако эта война должна закончиться", — сказал он.

Советник действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее отметил в интервью The NYT, что Вашингтон имеет достаточное влияние для того, чтобы заставить Украину согласиться на завершение войны на менее выгодных условиях.

"Мы могли бы отрезать Украину. Мы могли бы сказать: вы больше ничего не получите, пока не согласитесь с тем, что Россия получит X процентов вашей территории", — заявил он.

При этом он добавил, что такой шаг он счел бы неправильным, поскольку это было бы "ненадлежащим использованием" американского влияния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и дея Байдена понравилась команде Трампа . Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа поддержала инициативу администрации Джо Байдена по конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN.

Как отмечают источники, команда Байдена работает над тем, чтобы убедить европейских партнеров в необходимости перевода этих средств на специальный эскроу-счет. Доступ к этим активам будет возможен только в рамках мирного соглашения. Замороженные три года назад, после вторжения России в Украину, деньги принадлежат Центральному банку РФ. Основная часть активов хранится в европейских банках, меньшая – в американских. Представитель администрации Байдена подчеркнул, что арест этих средств станет мощным сигналом для Москвы: "Если вы хотите вернуть свои деньги придется сесть за стол переговоров".

