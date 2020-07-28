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Главная Новости Мир США Карантин ударил по музеям США: треть из них может никогда не открыться
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Карантин ударил по музеям США: треть из них может никогда не открыться

Финансовый кризис привел американские музеи в фактический упадок

сегодня, 23:04
Автор:

Екатерина Белоброва
Карантин ударил по музеям США: треть из них может никогда не открыться

Треть американских музеев, 12 000 организаций, закрылись в связи с эпидемией коронавируса. По данным Американского альянса музеев (ААМ), объединяющая не менее 35 000 организаций, все они оказались в тяжелом финансовом положении. Об этом сообщает Радио Свобода.

Авторы специального исследования, проведенного ААМ, опросили в июне этого года директоров 760 музеев.

Президент и генеральный директор Aльянса музеев Лора Лотт заявила, что музеи после введения ограничительных мер, сразу перестали получать доходы. По ее оценке, "многие из них никогда не восстановятся".

В 90 процентов музеев имеющихся резервов хватит на поддержание работы не более чем на 12 месяцев. 56 процентов музеев смогут продолжать свою деятельность не более полугода. Одна треть директоров музеев предполагают, что они не смогут продержаться более 16 месяцев без финансовой помощи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что чемпион мира по боксу Александр Усик отказался высказывать свое мнение в социальных сетях, так как это провоцирует напрасные скандалы и разделяет Украиную


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