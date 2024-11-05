Карликовый бегемот-мем предсказал победителя выборов в США

Милый карликовый бегемот из Таиланда Му Дэн, ставший настоящей интернет-звездой "предсказал" результат президентских выборов в США в 2024 году. В ходе развлекательного мероприятия, организованного зоопарком, Му Дэн предстал перед выбором между двумя кандидатами: Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Бегемот Му Дэн избрал президента США. Фото из открытых источников

Организаторы сделали шутливое "предсказание", поставив перед Му Дэн две тыквы, на которых были вырезаны имена кандидатов в местном правописании. Не колеблясь, бегемот направился к тыкве с именем "Трамп" и начал ее поедать, игнорируя тыкву, символизировавшую Харрис.

Несмотря на веселый характер события, интернет-сообщество не осталось равнодушным. Некоторые пользователи выражают любопытство, может ли это шутливое предсказание иметь нечто общее с реальным результатом выборов.

Две тыквы с именами Дональда Трампа и Камалы Харрис





Му Дэн избрал Дональда Трампа президентом США

Одни пользователи стали называть Му Дэн бегемотом-гадалкой, тогда как другие указывали, что больший бегемот выбрал тыкву с именем Камалы, не оставив Му Дэн другого выбора, кроме Трампа.

Хотя мероприятие и было задумано для развлечения, видео с бегемотом Му Дэн стало еще одним элементом в серии событий, связанных с предвыборной кампанией в США, где интерес к результату выборов особенно высок.

Му Дэн – бегемот, родившийся 10 июля 2024 года в тайском зоопарке. Он стал популярным интернет-мемом в возрасте двух месяцев после того, как изображения бегемота стали вирусными в сети. Имя Му Дэн означает "прыгущая свинка".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский историк Алан Лихтман предусмотрел 9 из 10 президентов США. Теперь он назвал, кто выиграет выборы в 2024 году.

Также "Комментарии" писали о том, почему выборы в США всегда проходят во вторник.