Протестующие в Вермонте нарушили отдых вице-президента Джей Ди Вэнса на горнолыжном курорте, сообщает FOX News.

Протест против Вэнса

В частности, они встретили кортеж Ди Вэнса с плакатами "Катайтесь на лыжах в России", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина".

При этом известно, что накануне во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом именно Джей Ди Вэнс спровоцировал конфликт. В частности, он спросил Зеленского, почему он не благодарен за оказанную помощь США. Впрочем, как отмечают американские журналисты, президент Украины не менее 33 раз благодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь и поддержку в войне с российскими захватчиками.

Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что именно президент Владимир Зеленский спровоцировал публичный спор с вице-президентом Джей Ди Венсом во время встречи. По ее словам, камеры зафиксировали, что именно Зеленский спровоцировал Венса. Левит добавила, что американцы и весь мир должны увидеть, с чем его команда сталкивалась за закрытыми дверями во время переговоров с украинцами.

По ее словам, украинский лидер якобы "отказывается признавать реальность войны", в то время как Дональд Трамп стремится к ее завершению. Она также подчеркнула, что президент США был "в восторге" от экономического соглашения с Украиной, однако оно так и не было подписано. В Белом доме также подчеркнули, что США больше не будут "выписывать пустые чеки" Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой худший сценарий может ожидать Украины после публичной ссоры Зеленского и Трампа.



