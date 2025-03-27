Каждый житель Гренландии станет миллионером: раскрыт способ покупки острова

Для США единственным способом купить Гренландию является механизм покупки самих гренландцев, говорит политолог Сергей Таран и добавляет, что их немного всего 60 000. По его словам, это меньше, чем например в городе Ирпень, что возле Киева. Впрочем, территория Гренландии – это как Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия, Швейцария и Бельгия вместе взятые.

Гренландия

При этом, говорит Таран, следует понимать, что население острова не имеет особых сантиментов в Данию, и это очень важно. Впрочем, добавляет он, гренландцы также не изъявляют желания стать частью США, но если остров получит независимость – а там постоянно велись и ведутся прения в пользу большей автономии и независимости, то легко можно представить колоссальные американские инвестиции в остров и персонально у каждого его гражданина.

"Сделать под разными благородными предлогами миллионером каждого гренландца не будет для Трампа требовать большого бюджета. А там и до нового штата или особой территории США недалеко", – добавил Таран.

По его убеждению, именно такой способ относительно безболезнен, чтобы "приобрести" Гренландию. Как добавил эксперт, другие силовые способы уничтожат в мире даже упоминание об уважении к территориальной целостности стран. Кроме того, добавил он, силовой сценарий будет означать завершение блока НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не оставляет мнение о том, чтобы купить Гренландию. При этом он заявил, что сами жители Гренландии обращаются к нему и просят о защите. На фоне таких заявлений Гренландию посетят вице-президент Джей Ди Вэнс, решивший присоединиться к своей жене Уши в этой поездке.



