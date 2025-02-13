Келлог едет в Украину: в Госдепе раскрыли главную цель визита

Помощник президента США Дональда Трампа и специальный представитель по России и Украине Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля, о чем сообщает Государственный департамент США.

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Цель визита Келлога – поддержка внешней политики Трампа по обеспечению мира через силу в Украине и защите национальных интересов США.

В Германии он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а в Брюсселе, Бельгия, посетит штаб-квартиры НАТО и Евросоюза, где будет работать с европейскими партнерами по прекращению войны России против Украины и восстановлению стабильности в Европе.

В Украине Келлог планирует встречи с чиновниками и гражданами, выдерживающими трудности войны.

Президент Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекращения боевых действий и США готовы поддержать долгосрочное мирное решение.

Согласно последней информации, Келлог активно работает над разными вариантами мирного урегулирования войны, которые будут представлены Трампу. Кроме того, он подчеркнул, что проведение выборов в Украине должно быть возможно только после завершения боевых действий, поскольку это противоречит Конституции.

В Министерстве иностранных дел Украины также отметили, что во время визита в Киев Келлог ознакомится с состоянием на фронте и видением путей к справедливому миру.

Портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Дональд Трамп расширил полномочия своего посланника по Ближнему Востоку Стивена Виткоффа на вопрос прекращения войны в Украине, пишет NYT со ссылкой на источники.