Келлог назвал неожиданную причину, почему США теперь контактируют с Лукашенко

США возобновили дипломатические контакты с Беларусью, прежде всего, для налаживания косвенных коммуникаций с Кремлем. Как отметил специальный представитель США Кит Келлог в комментарии The Guardian, интерес Вашингтона к режиму Лукашенко обусловлен тесными контактами последнего с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кит Келлог. Фото: 24 Канал

По словам Келлога, у Соединенных Штатов нет точного представления о содержании разговоров между Лукашенко и Путиным, однако факт их регулярности играет стратегическую роль. Именно поэтому США решили возобновить диалог с Минском – чтобы через белорусского лидера доносить собственные месседжи в Кремль.

Келлог также подчеркнул, что первоначальная цель переговоров не касалась освобождения политических заключенных. Хотя факт их частичного увольнения был положительным следствием, ключевой целью остается поиск дипломатического пути к завершению войны России против Украины.

США недавно отменили санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа", а также обсуждается возможность возвращения американского посольства в Беларусь. Ранее перед встречей Путина с Трампом последний провел телефонный разговор с Лукашенко, в котором также поднималась тема политических заключенных. 21 июня, при участии США, белорусские власти уволили ряд оппозиционеров, в том числе Сергея Тихановского.

