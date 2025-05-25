Келлог отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к оккупантам

Спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине, в частности, по столице — Киеву. В своем заявлении он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Кит Келлог(фото из открытых источников)

"Невыборочные убийства женщин и детей ночью в их домах — это явное нарушение Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защитить невиновных", — заявил Келлог.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X (Twitter), он призвал российские войска прекратить насилие и немедленно остановить обстрелы. По его словам, атаки на мирное население Украины позорны и должны быть немедленно прекращены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Игнат рассказал новые подробности о ночной атаке . Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после продолжительного перерыва снова использовала ракету Х-22 для удара по территории Украины.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ранее российская армия часто применяла эту ракету, но впоследствии использование прекратилось на время.

"Сегодня мы видели, что самолет Ту-22М3 запустил такую ракету — 950 кг взрывчатая часть. Особенностью ракеты является применение по авианосным группам. И еще одна особенность — это неточность. Ракета имеет допустимую неточность в радиусе поражения 600 м. И вот такой ракетой они сегодня снова атаковали Украину", — сказал он. – отметил Игнат.

Комментируя действия противовоздушной обороны Украины, он сообщил, что ее работа была эффективной. В частности, хорошо проявили себя западные самолеты F-16 и Mirage. Высокую эффективность в уничтожении крылатых ракет показали зенитно-ракетные бригады.

