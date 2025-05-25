Келлог отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к оккупантам

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Лиля Воробьева
Спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине, в частности, по столице — Киеву. В своем заявлении он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
Кит Келлог(фото из открытых источников)
"Невыборочные убийства женщин и детей ночью в их домах — это явное нарушение Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защитить невиновных", — заявил Келлог.
В сообщении, опубликованном в социальной сети X (Twitter), он призвал российские войска прекратить насилие и немедленно остановить обстрелы. По его словам, атаки на мирное население Украины позорны и должны быть немедленно прекращены.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Игнат рассказал новые подробности о ночной атаке . Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после продолжительного перерыва снова использовала ракету Х-22 для удара по территории Украины.Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ранее российская армия часто применяла эту ракету, но впоследствии использование прекратилось на время.
Комментируя действия противовоздушной обороны Украины, он сообщил, что ее работа была эффективной. В частности, хорошо проявили себя западные самолеты F-16 и Mirage. Высокую эффективность в уничтожении крылатых ракет показали зенитно-ракетные бригады.
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