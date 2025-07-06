Келлог отреагировал на разговор Зеленского и Трампа: на что обратил внимание

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским "хорошим". По его словам, "это классический" Трамп, который готов к "состраданию".

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Кит Келлог на платформе X поделился сообщением о разговоре Трампа и Зеленского. В нем говорится, что президент Украины называет разговор с Трампом 4 июля "лучшим разговором за все это время".

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", – отреагировал Келлог.

Спецпредставитель Трампа также отреагировал на соболезнование Зеленского по поводу наводнения в Техасе, которое унесло жизни нескольких десятков человек в Соединенных Штатах.

"Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Соболезнования – ключевая часть лидерства", — подытожил Келлог.

Перед разговором с Зеленским Трамп пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, этот разговор не дал ничего, а в Кремле и дальше планируют воевать против Украины, даже несмотря на угрозы применить санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после разговора Трампа и Путина, Россия нанесла удар по Киеву. В США объяснили цель российского диктатора, указав, что атака произошла неслучайно именно в это время.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп мог сделать эксперимент с Украиной перед звонком Путину. Виктор Андрусив считает, что остановка снабжения оружием со стороны Соединенных Штатов для Украины могла быть попыткой проверить российского диктатора пойти на уступки для окончания войны в Украине.