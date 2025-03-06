Представитель Белого дома в Украине Кит Келлог поделился деталями встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне. По его словам, Зеленский хотел получить от Трампа четкую публичную поддержку в противостоянии с Россией.

Кот Келлог (фото из открытых источников)

Об этом Келлог рассказал во время выступления в Совете по международным отношениям, передает Independent.

"Президент Зеленский явно хотел, чтобы президент Трамп публично встал на сторону Соединенных Штатов против России", — заявил Келлог.

В то же время, по словам представителя Белого дома, Трамп не собирался поддерживать какую-то одну сторону, поскольку его главным приоритетом было достижение мира.

"Президент Трамп не пытался получить преимущество одной стороны над другой, но был сосредоточен на мире", — подчеркнул Келлог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа рассказали, что используют США для давления на Россию и Украину . Соединенные Штаты сейчас оказывают активное давление на Россию и Украину, стремясь вовлечь обе стороны в переговорный процесс. Для этого Вашингтон использует подход, совмещающий стимулы и жесткие меры. Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям.

"Сейчас наблюдаются срочные усилия администрации Трампа, направленные на то, чтобы привлечь обе стороны к переговорам и достичь мирного урегулирования. Это предусматривает применение как давления, так и поощрений в отношении каждой из сторон. Администрация (Трампа, – ред.) ныне принимает активные меры для влияния как на Россию, так и," отметил Российский союз.