Келлог прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в США

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Лиля Воробьева
Представитель Белого дома в Украине Кит Келлог поделился деталями встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне. По его словам, Зеленский хотел получить от Трампа четкую публичную поддержку в противостоянии с Россией.
Кот Келлог (фото из открытых источников)
Об этом Келлог рассказал во время выступления в Совете по международным отношениям, передает Independent.
В то же время, по словам представителя Белого дома, Трамп не собирался поддерживать какую-то одну сторону, поскольку его главным приоритетом было достижение мира.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа рассказали, что используют США для давления на Россию и Украину . Соединенные Штаты сейчас оказывают активное давление на Россию и Украину, стремясь вовлечь обе стороны в переговорный процесс. Для этого Вашингтон использует подход, совмещающий стимулы и жесткие меры. Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям.
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