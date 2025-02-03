Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас якобы проходят переговоры с Украиной и Россией по установлению мира. При этом спецпредставитель американского президента по Украине и России Кит Келлог отметил, чтобы его установить, обе стороны должны пойти на компромиссы.

Владимир Зеленский

Более того, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по вопросу территорий".

Теперь, говорит Келлог, кремлевский диктатор Владимир Путин также будет вынужден снизить свои требования и пойти на определенные уступки.

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время… И это хорошо для обеих сторон", — отметил Келлог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что важно провести выборы в Украине уже в этом году. Идея американцев состоит в том, что уже новое руководство Украины должно подписать мирные соглашения с Россией. При этом против этого плана категорически выступают эксперты. Они даже называют эту идею "планом Б" кремлевского диктатора Владимира Путина, ведь выборы во время войны расколют сообщество. Кроме того, такие выборы не будут легитимными и демократическими, что позволит впоследствии говорить о том, что власть в Украине избрана незаконно.

Также "Комментарии" рассказывали , что на самом деле в США еще в 2022 году приняли решение сдать Украину России. При этом отмечается, что Россия для Америки более ценный и богатый союзник, поэтому в Вашингтоне готовы жертвовать интересами Украины. Эксперты убеждены, что американцы всегда будут больше России, чем Украины, потому что в случае России — это об их фундаментальных интересах, а в случае Украины — просто о "приличиях" в отношении международных обязательств. Трампа, например, на "приличии" безразлично, поэтому он и относится скептически к помощи Украине.



