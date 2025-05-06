Украина стремится заморозить войну, которую против нее ведет Россия вдоль текущей линии столкновения. Об этом в эфире Fox News заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Он также сообщил, что Киев предложил "создать 30-километровую демилитаризованную зону". Это подразумевает отвод военных подразделений на 15 километров с каждой стороны. Келлог добавил, что в случае если Россия согласится на прекращение боевых действий в войне против Украины, Трамп сможет гарантировать соблюдение такого перемирия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп может окончательно уничтожить Путина . Сейчас идеальный момент для того, чтобы оказать серьезное экономическое давление на Кремль и заставить Владимира Путина не только сесть за стол переговоров, но и нанести сокрушительный удар по российской экономике. Впрочем, у президента США Дональда Трампа, похоже, нет таких намерений. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его мнению, несмотря на некоторые критические заявления Трампа относительно главы Кремля, ключевая цель американского президента остается неизменной — скорейшее завершение войны в Украине, даже если это потребует уступок со стороны Киева. Шамшур подчеркивает, что Трамп все еще демонстрирует идеологическую близость Путину, веря, что сможет договориться со всеми сторонами конфликта.

Несмотря на заявления о возможности применения санкций, конкретных действий по усилению давления на РФ со стороны Трампа пока не видно. И это при том, что российская экономика испытывает серьезные трудности — прежде всего из-за падения цен на нефть.

Экспосол также считает, что Трамп может действовать так только в целях переговорного давления, не имея реального намерения вводить новые санкции. Он предполагает, что позиция Вашингтона может измениться только при открытых проявлениях пренебрежения со стороны Кремля или существенных изменений на фронте в пользу Украины.

