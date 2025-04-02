Келлог сделал новое заявление о том, что Украина и Россия на пороге полного прекращения огня

Украина и Россия могут быть близки к полному прекращению огня, но для этого необходимо согласовать условия, приемлемые для обеих сторон.

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Об этом в эфире Fox Business заявил специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог.

"Мы хотим добиться всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы этого добьетесь, возобновить войну будет очень сложно. Вот во что я верю", – отметил он.

Келлог считает, что сейчас необходимо разработать договорные условия – документы, где будут закреплены позиции Украины и России, после чего их необходимо согласовать между собой.

По его словам, президент США Дональд Трамп поддерживает контакты как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, и имеет возможность добиться соглашения между двумя странами.

"И я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет. Придется чем-нибудь уступить, чтобы прийти к решению. Но президент Трамп может это сделать", – подытожил Келлог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США ответили, какова вероятность , что в ближайшие три недели наступит прекращение огня. Есть очень небольшая вероятность того, что Вашингтон, Киев и Москва смогут согласовать условия полного прекращения огня в ближайшие три недели.

В ISW отмечают, президент США Дональд Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня. Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок для правителя России Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, заявил, что "это психологический дедлайн".