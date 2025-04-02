Келлог сделал новое заявление о том, что Украина и Россия на пороге полного прекращения огня

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Лиля Воробьева
Украина и Россия могут быть близки к полному прекращению огня, но для этого необходимо согласовать условия, приемлемые для обеих сторон.
Кит Келлог (фото из открытых источников)
Об этом в эфире Fox Business заявил специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог.
Келлог считает, что сейчас необходимо разработать договорные условия – документы, где будут закреплены позиции Украины и России, после чего их необходимо согласовать между собой.
По его словам, президент США Дональд Трамп поддерживает контакты как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, и имеет возможность добиться соглашения между двумя странами.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США ответили, какова вероятность , что в ближайшие три недели наступит прекращение огня. Есть очень небольшая вероятность того, что Вашингтон, Киев и Москва смогут согласовать условия полного прекращения огня в ближайшие три недели.В ISW отмечают, президент США Дональд Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня. Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок для правителя России Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, заявил, что "это психологический дедлайн".
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