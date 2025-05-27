Келлог сказал, где могут состояться мирные переговоры с Путиным и Зеленским

Украина уже передала Соединенным Штатам перечень своих условий для достижения мира, и американская сторона ожидает аналогичного документа от Российской Федерации. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире Fox Business.

Мирные переговоры (фото из открытых источников)

Как отметил Келлог, после получения соответствующего меморандума от России появится возможность организовать переговорную встречу между Украиной и Россией по прекращению войны. Он добавил, что возможным местом проведения таких переговоров может стать Женева в Швейцарии.

"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп — и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", — пояснил Кел.

Он также отметил, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на переговоры. По словам спецпосланника, в ходе личного разговора с Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин подтвердил намерения своей страны подготовить соответствующий меморандум.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у США есть "хороший" мирный план . В Соединенных Штатах разработали мирный план, состоящий из 22 пунктов и целью завершения войны между Россией и Украиной. Однако этот документ пока не устраивает ни украинскую, ни российскую сторону. Об этом заявил специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что конфликт в Украине в конце концов завершится посредством переговорного процесса, а представленный план может служить базой для таких переговоров. Хотя детали документа Келлог не обнародовал, он подчеркнул, что Дональд Трамп активно работает над поиском путей к миру и стремится как можно быстрее прекратить войну.