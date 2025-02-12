Келлог теряет влияние на Трампа: кто будет формировать видение главы США о мире в Украине

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп расширил полномочия своего посланника по Ближнему Востоку Стивена Виткоффа на вопрос прекращения войны в Украине, пишет NYT со ссылкой на источники.
Кит Келлог
Как отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, это может означать, что спецпосланник по российско-украинской войне Кит Келлог теряет влияние на принятие Трампом решений.
По словам эксперта, позиция Келлога была созвучна с советником по нацбезопасности Волцем: перед переговорами нужно серьезно усилить Украину – в военном плане.
При этом он добавил, что действительно интересно, с чем едет в Киев новый министр финансов США Скотт Бессент, который является очень незаурядной личностью, учитывая, что его можно назвать "птичкой гнезда Сороса". Что не помешало ему после 2016 поддерживать республиканцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что разговоры о мире начинают выходить в практическую плоскость.
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