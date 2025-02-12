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Келлог теряет влияние на Трампа: кто будет формировать видение главы США о мире в Украине

Келлог, вероятно, уже больше не является фаворитом Трампа и на вопрос установления мира начнет более активно влиять группа, поддерживающая РФ

сегодня, 11:37
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп расширил полномочия своего посланника по Ближнему Востоку Стивена Виткоффа на вопрос прекращения войны в Украине, пишет NYT со ссылкой на источники.

Келлог теряет влияние на Трампа: кто будет формировать видение главы США о мире в Украине

Кит Келлог

Как отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, это может означать, что спецпосланник по российско-украинской войне Кит Келлог теряет влияние на принятие Трампом решений.

По словам эксперта, позиция Келлога была созвучна с советником по нацбезопасности Волцем: перед переговорами нужно серьезно усилить Украину – в военном плане.

"Но есть другая фракция – вице-президент Ди Вэнс, госсекретарь Рубио, выступающие за немедленную заморозку войны по линии фронта (ответственность России) и возможные территориальные уступки Украины. К какой из "фракций" принадлежит Виткофф, сказать трудно, но, похоже, как раз ко второй. У него уже были прямые переговоры с неназванными близкими союзниками Путина и обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре, пишут американские медиа", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что действительно интересно, с чем едет в Киев новый министр финансов США Скотт Бессент, который является очень незаурядной личностью, учитывая, что его можно назвать "птичкой гнезда Сороса". Что не помешало ему после 2016 поддерживать республиканцев.

"Бессент серьезно уложился в предвыборную кампанию Трампа и умеет считать не только свое состояние, но и государственные деньги. Едва ли он привезет план заморозки (это не совсем его сфера деятельности). А вот план потенциального контракта на вооружение и счета на него вполне могут быть", — добавил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что разговоры о мире начинают выходить в практическую плоскость.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid02Jy9zELcLTNi1J1JDmSxdHhfYktqR8HacQ42w2Fxhmj1hU9FvssYVXbJskfXWQs5rl
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