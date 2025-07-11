Келлог удивил своими планами в Украине: чего ждать уже скоро

В понедельник, 14 июля, в столицу Украины прибудет специальный представитель Соединенных Штатов по украинскому вопросу – Кит Келлог. Его миссия в Киеве продлится всю неделю. Об этом дипломат сообщил во время общения с журналисткой "Новости Live".

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"Мы прибываем в Киев в понедельник и планируем оставаться там всю неделю", — коротко отметил Келлог, не раскрывая деталей программы визита.

Визит американского посланника проходит на фоне возобновления дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США администрация Белого дома активизировала усилия, направленные на прекращение войны в Украине путем переговоров.

Первоначально представители США провели отдельные встречи с делегациями Украины и России. Затем удалось организовать первый непосредственный раунд диалога между Киевом и Москвой — он состоялся 16 мая в Стамбуле. Там стороны согласовали масштабный обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". Следующая встреча в рамках переговоров прошла уже 2 июня.

Стоит отметить, что с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа его позиция в отношении Российской Федерации претерпела ощутимые изменения. Если раньше тон был более сдержанным, то теперь в заявлениях Трампа все чаще звучит резкая критика в адрес Кремля. После недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным глава Белого дома открыто выразил свое разочарование действиями российского диктатора.

Как уже писали "Комментарии", специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что на войне в Украине фиксируют невиданные с момента окончания второй мировой потери людей и разрушений. По его словам, потому США работают над восстановлением Украины и окончанием войны.