Келлог заявил, что США и Украина согласились на территориальные требования РФ

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Лиля Воробьева
США во время переговоров частично согласилась на требования Кремля, касающиеся захвата украинских территорий. Также с этим будто бы согласилась и Украина, потому что Киев поддержал 22 требования для остановки войны. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель США Кит Келлог.
Кит Келлог (фото из открытых источников)
Он отметил, что Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Росатом" неожиданно заявил, что готов обсудить судьбу Запорожской АЭС. Москва может рассмотреть возможность участия Соединенных Штатов в Запорожской атомной электростанции в рамках переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что РФ не намерена обсуждать вопрос собственной территориальной целостности — в частности, статус Крыма и Запорожской АЭС. Также он напомнил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона по поводу 30-дневного перемирия, при условии предоставления гарантий, и обвинил Киев в нарушении договоренностей по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре.
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