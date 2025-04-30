Келлог заявил, что США и Украина согласились на территориальные требования РФ

США во время переговоров частично согласилась на требования Кремля, касающиеся захвата украинских территорий. Также с этим будто бы согласилась и Украина, потому что Киев поддержал 22 требования для остановки войны. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель США Кит Келлог.

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Вашингтон готов в рамках урегулирования украинского конфликта частично согласиться на территориальные требования России, заявил спецпосланник США Кит Келлог.

Он отметил, что Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта в Украине.

"США не отказываются от посреднических усилий по урегулированию конфликта в Украине", – заявил Келлог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Росатом" неожиданно заявил, что готов обсудить судьбу Запорожской АЭС. Москва может рассмотреть возможность участия Соединенных Штатов в Запорожской атомной электростанции в рамках переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Если будет принято соответствующее политическое решение на самом высоком уровне, мы готовы обсудить эту инициативу с американской стороной", — подчеркнул он.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что РФ не намерена обсуждать вопрос собственной территориальной целостности — в частности, статус Крыма и Запорожской АЭС. Также он напомнил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона по поводу 30-дневного перемирия, при условии предоставления гарантий, и обвинил Киев в нарушении договоренностей по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре.





