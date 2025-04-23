Кеннеди-младший сделал шокирующее заявление о сперматозоидах

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший поднял тревожную тему — резкое понижение уровня тестостерона и количества сперматозоидов у подростков. Во время своего выступления на Fox News он назвал это явление "экзистенциальной проблемой", угрожающей будущему нации.

Кеннеди-младший

Политик, которому 71 год, утверждает, что современные американские подростки имеют более низкий уровень тестостерона, чем мужчины в возрасте 68 лет. Он также упомянул, что сам принимает тестостерон в рамках антивозрастной терапии. По его словам, показатели количества сперматозоидов снизились вдвое, а девушки стали сталкиваться с ранним половым созреванием — в среднем на шесть лет раньше, чем это было раньше.

Кеннеди увязывает эту ситуацию с пищевыми добавками. В частности, он выразил обеспокоенность по поводу восьми синтетических красителей, которые планируется запретить до конца года.

"Пища, которую едят наши дети, — это уже не еда", — заявил он и добавил, что научные исследования по влиянию этих красителей "систематически умалчиваются".

В своем выступлении Кеннеди упомянул и о росте хронических заболеваний среди американцев, а также заявил, что ожирение стало еще одним фактором, негативно влияющим на мужское здоровье.

Несмотря на критику экспертов, отдельные исследования подтверждают снижение уровня тестостерона. Так, анализ с 2020 года, проведенный Йельской школой медицины, показал падение гормонального уровня среди молодых мужчин с 1996 по 2020 год. Обзор журнала Human Reproduction Update также зафиксировал снижение количества сперматозоидов более чем на 50% за последние полвека, хотя методики подсчета спермы вызывают дискуссии в научном сообществе.

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