Китайские хакеры сломали систему крупнейшей американской телекоммуникационной компании Verizon и атаковали мобильные телефоны лиц из команды кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

ФБР расследует взлом телекоммуникационного гиганта: замешан Китай

Кроме того, есть предположение, что эти хакеры могли нацелиться на телефоны кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Венса. Впрочем, Reuters отмечает, что пока нет этого подтверждения. Штаб Трампа также не подтвердил, что их устройства находились под хакерским прицелом.

По словам директора по коммуникациям штаба Трампа, Стивена Чунга, Камала Харрис "дала возможность" Китаю и Ирану атаковать американские системы, чтобы помешать Трампу вернуться в Белый дом.

В США уже ведется расследование этого инцидента. ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявили, что изучают факт незаконного доступа к телекоммуникационной инфраструктуре со стороны лиц, предположительно связанных с Китаем. Но они не уточнили, какие были целые кибератаки.

Verizon подтвердила, что знает о попытках атаковать телекоммуникационные компании США для сбора разведывательной информации. Представители компании отметили, что активно сотрудничают со стражами порядка, чтобы ответить на эти угрозы.

Читайте на портале "Комментарии" — Билл Гейтс, основатель Microsoft, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов в поддержку президентской кампании Камалы Харрис. Это стало большим шагом, поскольку раньше Гейтс избегал участия в политических кампаниях.