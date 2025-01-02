Киев может заставить отказаться от возвращения оккупированных территорий: в США сделали громкое заявление

Украину могут заставить удержаться от попыток вернуть оккупированные Россией территории военным путем, заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он сообщил в интервью на YouTube канале LIGAnet.

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"Никто не признает российскую оккупацию, но, вероятно, появятся обязательства или договоренности, что возвращения этих территорий военными средствами не будет. Украина должна стремиться к этому другими путями. Россия продолжит сопротивляться и сохранять контроль над этими землями, что создает долгосрочный конфликт", — отметил Волкер.

Он подчеркнул, что такая ситуация трагическая для украинцев, которые остаются на оккупированных территориях, и привел исторический пример Германии после Второй мировой войны.

"Западная Германия интегрировалась в Евросоюз и НАТО, в то время как Восточная Германия находилась под оккупацией Советского Союза в течение 40 лет, прежде чем состоялось объединение страны", — напомнил Волкер.

30 сентября 2022 Владимир Путин после фальшивых "референдумов" объявил о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Впоследствии обновленная Конституция России закрепила эти территории как часть страны.

Пока аналитики считают, что Москва не готова к мирным переговорам, пока не попытается захватить всю Донецкую область, где сталкивается с мощным сопротивлением украинских сил.

В ноябре 2024 года Путин заявил, что не видит оснований для начала мирных переговоров, отвечая на предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал, что журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что Украина не сможет вернуть временно оккупированные территории путем переговоров или дипломатических усилий, пока в Кремле находятся представители ФСБ и российский диктатор Владимир Путин.