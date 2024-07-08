Киев обижен на Байдена: на Западе рассказали о подлости, которой никто не ожидал

Политика администрации президента США Джо Байдена оставила Украину в жестоком тупике, не имея ни оружия, необходимого для победы, ни полной американской поддержки для украинских усилий начать переговоры об урегулировании на выгодных для Киева условиях. В этом признаются украинские чиновники в приватных беседах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Украина долгое время пыталась поддерживать двухпартийную поддержку в США. Это никогда не было легко, но становится все труднее, особенно из-за увеличения вероятности того, что Дональд Трамп, не являющийся большим другом Украины, вернется в Белый дом.

Что касается Джо Байдена, то он так и не посетил организованный Украиной мирный саммит в Швейцарии в прошлом месяце и это, несмотря на призывы Владимира Зеленского сделать это. Вместо него присутствовала вице-президент Камала Гаррис.

Украинские официальные лица нашли определенное утешение в кратком заявлении Трампа во время дебатов о том, что он не примет условия России по прекращению войны. Многие отметили, что у Украины глубокая поддержка в Республиканской партии, которая, как они надеются, повлияет на Трампа.

Более того, они сказали, что Дональд Трамп непредсказуем, и если ему не удастся достичь соглашения с Владимиром Путиным и он почувствует себя униженным, он мог бы увеличить помощь и, скорее всего, был бы гораздо меньше озабочен страхами эскалации.

"Откровенно говоря, сейчас мы находимся в достаточно уязвимой ситуации. Если Трамп станет президентом, это не должно быть для нас шоком. Мы очень осторожны, чтобы нас не втягивали во внутреннюю политическую борьбу в США. Мы ни с кем не хотим портить отношения", – сказал в интервью председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко.

Журналисты отмечают, что наиболее непосредственным беспокойством для украинцев является то, что водоворот дебатов относительно политического будущего господина Байдена будет отвлекать внимание во время встречи НАТО в Вашингтоне на этой неделе, именно тогда, когда организация движется к большей роли в координации поставок оружия и боеприпасов для Украины.

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