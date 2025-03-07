Главный дипломат Китая обвинил Дональда Трампа в использовании двойных стандартов в двусторонних отношениях и осудил введенные США пошлины. Об этом сообщает Bloomberg.

Ван И (фото из открытых источников)

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин прилагает усилия для прекращения поставок фентанила в Соединенные Штаты, однако, по его словам, эта проблема используется Вашингтоном как средство давления на Китай.

"США не должны отвечать на добро взлом или накладывать произвольные пошлины на китайскую продукцию. Ни одна страна не может считать, что может одновременно угнетать Китай и поддерживать с ним хорошие отношения", — подчеркнул он во время Всекитайского собрания народных представителей.

Также Ван I подверг критике Дональда Трампа за противоречивые заявления. С одной стороны, тот называет Си Цзиньпина "гениальным" и говорит о "прекрасных" отношениях, а с другой — вводит масштабные торговые тарифы.

Аналитики считают, что жесткая позиция Пекина может осложнить потенциальные переговоры между странами и замедлить достижение торгового соглашения, которое могло бы помочь избежать дальнейшей эскалации таможенных ограничений.

"Из заявлений Вана ясно, что Китай считает, что США не демонстрируют к нему должного уважения", — отметил Чжу Цзюньвэй, директор американских исследований в Институте Грандвью в Пекине.

Пока ни одна из сторон не сообщала о конкретных планах переговоров. Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином, однако официального контакта между ними не последовало с начала его президентского срока.

Китайский министр торговли подтвердил, что инициировал контакт со своим американским коллегой по открытию диалога. Ожидается, что США в ближайшие недели примут новые торговые решения, которые могут сделать переговоры еще более актуальными. Однако Пекин дает понять, что не намерен увязывать вопросы фентанила с тарифами, отмечает Юн Сунь, директор программы Китая в вашингтонском Центре Стимсона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Китай говорит о мире между Россией и Украиной . Активность Китая и попытки Пекина больше говорить о решении войны между Россией и Украиной, чем раньше – это попытка помешать попыткам США оторвать РФ от Поднебесной. Такой вывод сделал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко, добавив, что он не верит в такую возможность.

"Не больше, и не меньше. Китай также напоминает, что имеет реальное влияние на способность россии воевать. И на Беларусь тоже", – добавляет Коваленко.