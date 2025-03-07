Китай налетел на Трампа с обвинениями

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Лиля Воробьева
Главный дипломат Китая обвинил Дональда Трампа в использовании двойных стандартов в двусторонних отношениях и осудил введенные США пошлины. Об этом сообщает Bloomberg.
Ван И (фото из открытых источников)
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин прилагает усилия для прекращения поставок фентанила в Соединенные Штаты, однако, по его словам, эта проблема используется Вашингтоном как средство давления на Китай.
Также Ван I подверг критике Дональда Трампа за противоречивые заявления. С одной стороны, тот называет Си Цзиньпина "гениальным" и говорит о "прекрасных" отношениях, а с другой — вводит масштабные торговые тарифы.
Аналитики считают, что жесткая позиция Пекина может осложнить потенциальные переговоры между странами и замедлить достижение торгового соглашения, которое могло бы помочь избежать дальнейшей эскалации таможенных ограничений.
Пока ни одна из сторон не сообщала о конкретных планах переговоров. Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином, однако официального контакта между ними не последовало с начала его президентского срока.
Китайский министр торговли подтвердил, что инициировал контакт со своим американским коллегой по открытию диалога. Ожидается, что США в ближайшие недели примут новые торговые решения, которые могут сделать переговоры еще более актуальными. Однако Пекин дает понять, что не намерен увязывать вопросы фентанила с тарифами, отмечает Юн Сунь, директор программы Китая в вашингтонском Центре Стимсона.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Китай говорит о мире между Россией и Украиной . Активность Китая и попытки Пекина больше говорить о решении войны между Россией и Украиной, чем раньше – это попытка помешать попыткам США оторвать РФ от Поднебесной. Такой вывод сделал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко, добавив, что он не верит в такую возможность."Не больше, и не меньше. Китай также напоминает, что имеет реальное влияние на способность россии воевать. И на Беларусь тоже", – добавляет Коваленко.
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