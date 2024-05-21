Китай обвинил США в затягивании войны в Украине: что ответили американцы

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Slava Kot
Китай на заседании Совбеза ООН обвинил США в затягивании войны в Украине. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что это происходит из-за поставок оружия Украине. На заявления из Китая сразу ответил посол США в ООН Роберт А. Вуд.
Посол США в ООН Роберт А. Вуд. Фото из открытых источников
В Совбезе ООН состоялось заседание по поставкам оружия Украине. На нем представитель Китая заявил, что Пекин не получает выгоды от войны, а конфликт продолжается из-за помощи США.
На заявления китайского представителя при ООН отреагировал посол США в ООН Роберт А. Вуд, который заявил о поддержке Украины в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае озвучили свою позицию по поводу войны в Украине. В МИДе КНР отметили, что Китай не является участником войны и пытается остановить конфликт путем мирных переговоров, где активно играет свою роль.
Также "Комментарии" писали о государственном секретаре Энтони Блинкене, который объяснил позицию США по мирным переговорам Украины и России.
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