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Китай обвинил США в затягивании войны в Украине: что ответили американцы

США отреагировали на обвинения Китая, заявившего, что Штаты затягивают войну в Украине поставками оружия.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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Китай на заседании Совбеза ООН обвинил США в затягивании войны в Украине. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что это происходит из-за поставок оружия Украине. На заявления из Китая сразу ответил посол США в ООН Роберт А. Вуд.

Китай обвинил США в затягивании войны в Украине: что ответили американцы

Посол США в ООН Роберт А. Вуд. Фото из открытых источников

В Совбезе ООН состоялось заседание по поставкам оружия Украине. На нем представитель Китая заявил, что Пекин не получает выгоды от войны, а конфликт продолжается из-за помощи США.

"Китай не является стороной "украинского кризиса", мы не предоставляем смертоносного оружия любой стороне конфликта. В отличии от того, что делает США, а именно затягивает боевые действия – мы этого делать не будем. Мы не будем извлекать выгоду из кризиса. Наша позиция ясна, мы хотим поддерживать мирные переговоры и политическое урегулирование", — сказал Ген Шуан.

На заявления китайского представителя при ООН отреагировал посол США в ООН Роберт А. Вуд, который заявил о поддержке Украины в войне против России.

"Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше отданы тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое, что нужно для защиты своей страны", — сказал Вуд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае озвучили свою позицию по поводу войны в Украине. В МИДе КНР отметили, что Китай не является участником войны и пытается остановить конфликт путем мирных переговоров, где активно играет свою роль.

Также "Комментарии" писали о государственном секретаре Энтони Блинкене, который объяснил позицию США по мирным переговорам Украины и России.




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