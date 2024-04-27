Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента.

США обвинили Китай в попытках повлиять на выборы. Фото из открытых источников

Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.

"Мы видели, в общем-то, доказательства попыток Китая влияния и, вероятно, вмешательства в выборы. Мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно быстрее. Любое вмешательство Китая в наши выборы – это то, на что мы смотрим очень внимательно. Это совершенно неприемлемо для нас. Поэтому я хотел убедиться, что Китай снова услышит это сообщение", – заявил Энтони Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.