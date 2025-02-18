Китайцы не идиоты: большой план Трампа по России под угрозой краха

США очень хотят договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы оттащить Россию от Китая, отмечает политолог Юрий Богданов. Впрочем, он считает, что такие планы неосуществимы.

Дональд Трамп

По его словам, смена лагеря требует от России перераспределить источник получения ренты.

"Да, рента от природных ресурсов – это оплот власти Путина, без какого режима не будет. Фундамент современного российского режима — возможность получать ренту на себя нефти, газа, угля, металлов, леса и т.д. Благодаря этим ресурсам Путин может удерживать лояльность элит и населения. В условиях западных санкций и ограничений Россия все больше ориентируется на китайский и индийский рынки", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, чтобы компенсировать "китайскую ренту", Россия должна вернуться на европейские рынки. Впрочем, экономически это противоречит заявленным заявлениям самого Дональда Трампа, который требует от Европы покупать больше американских нефти и газа.

Политически, говорит Богданов, чтоб Россия могла возвратиться, огромные европейские страны обязаны созидать понижение рисков — и со стороны России, и со стороны США. А пока и Путин, и Трамп делают все, чтобы европейцы сочли их обеими угрозами.

"Поэтому даже если завтра война закончится, Украина получит гарантии безопасности, и какие-то санкции с России снимут, только масштабный откат России от текущих агрессивных позиций по отношению к Европе и Западу может способствовать перераспределению ренты. Но этого не произойдет при Путине при текущем уровне недоверия и перечня взаимных претензий (агрессивная война, вмешательство в выборы, кибератаки, терроризм, нарушение прав человека). Кстати, именно этот контекст очень страхует Украину от "ливня", — считает политолог.

Кроме того, по его словам, следует учитывать и политические риски для Путина от резкого изменения внешнеполитического курса. Дело в том, что диктатор выстраивал политическую систему, основанную на противостоянии Западу, "защите русскоговорящего мира" и возрождении "великогосударственного статуса". Поэтому резкое изменение риторики и позиции может быть воспринято элитами и населением как демонстрация слабости.

Кроме того, добавляет Богданов, китайское руководство не слепые идиоты. Маловероятно, что Пекин готов спокойно наблюдать, как Россия переходит под влияние США. Пекин обеспечивает себя дешевыми ресурсами, не дает России слишком сближаться с Индией и делает ее зависимой от себя. Если бы Россия пыталась переформатировать ориентацию, Китай отреагировал бы усилением давления на экономику РФ, добавил политолог.

"При Путине никакое системное антикитайское сближение США и России банально невозможно по фундаментальным экономическим и политическим причинам. При этом Украине и Европе при текущем поведении Трампа и Ко нет никакого смысла отказываться от диалога с Пекином, в том числе из-за наличия у него рычагов влияния на Москву", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп выставил Украину на торги.



