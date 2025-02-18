Китайцы не идиоты: большой план Трампа по России под угрозой краха

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Ткачик Олеся
США очень хотят договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы оттащить Россию от Китая, отмечает политолог Юрий Богданов. Впрочем, он считает, что такие планы неосуществимы.
Дональд Трамп
По его словам, смена лагеря требует от России перераспределить источник получения ренты.
По его мнению, чтобы компенсировать "китайскую ренту", Россия должна вернуться на европейские рынки. Впрочем, экономически это противоречит заявленным заявлениям самого Дональда Трампа, который требует от Европы покупать больше американских нефти и газа.
Политически, говорит Богданов, чтоб Россия могла возвратиться, огромные европейские страны обязаны созидать понижение рисков — и со стороны России, и со стороны США. А пока и Путин, и Трамп делают все, чтобы европейцы сочли их обеими угрозами.
Кроме того, по его словам, следует учитывать и политические риски для Путина от резкого изменения внешнеполитического курса. Дело в том, что диктатор выстраивал политическую систему, основанную на противостоянии Западу, "защите русскоговорящего мира" и возрождении "великогосударственного статуса". Поэтому резкое изменение риторики и позиции может быть воспринято элитами и населением как демонстрация слабости.
Кроме того, добавляет Богданов, китайское руководство не слепые идиоты. Маловероятно, что Пекин готов спокойно наблюдать, как Россия переходит под влияние США. Пекин обеспечивает себя дешевыми ресурсами, не дает России слишком сближаться с Индией и делает ее зависимой от себя. Если бы Россия пыталась переформатировать ориентацию, Китай отреагировал бы усилением давления на экономику РФ, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп выставил Украину на торги.
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