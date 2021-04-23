Климатический саммит в США: о чем говорили

22 и 23 апреля проходил инициированный американским президентом Джо Байденом виртуальный климатический саммит. В нем приняли участие около 40 стран и организаций. О важности мероприятия и месте Украины в мировой климатической повестке дня порталу "Комментарии" рассказала руководитель отдела климата и ОО "Экодия" Евгения Засядько.

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Участники саммита говорили о важных вопросах по поводу климата, о путях поддержки развивающихся стран. Среди участников – мировые лидеры, государства которых наиболее выбрасывают парниковые газа. От них ожидали решений о сокращении таких выбросов. И многие важные заявления и обещания были сделаны", — подчеркивает Евгения Засядько.

Так, к 2030 году США готовы сократить выбросы парниковых газов на 50-52% (по сравнению с 2005 годом), Япония на 46% (хоть ранее собиралась на 26%). Китай также обещал уменьшать выброс CO2, чтобы к 2060 году достичь чистых нулевых выбросов.

"Саммит проходит в привязке к Парижскому соглашению по климату, которое было поддержано в декабре 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года, — продолжает эксперт. – его цель — удержать рост глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. Страны-участники определили свои вклады в достижение общей цели в индивидуальном порядке. Пересматривать их договорились раз в пять лет. Сейчас – как раз такое время. К сожалению, после подписания Парижского соглашения почти 200 странами, выбросы продолжали расти. Лишь в 2020 году в связи с ковидным кризисом они сократились на 7%, по сравнению с 2019-м. Но это не перекрыло процент, на который выбросы увеличились, если сравнивать 2018-й и 2019-й. Так что реальный действий почти нет. А риски – огромны".

По словам Евгении Засядько, даже поднятие температуры на 0,5 градуса по Цельсию приведет к серьезному поднятию уровня морей и океанов, затоплению многих островов и прибрежных государств, потеря био-разнообразия, увеличению количества климатических беженцев.

"Потому сейчас весь ответственный мир ищет возможности сократить выбросы парниковых газов — и не допустить климатического кризиса. Предыдущий президент США, Дональд Трамп, не был заинтересован в снижении в разумной климатической политике. Он не верил, что климат не меняется, не верил в глобальное потепление. В итоге при нем, в 2020 году, США вышли из Парижского соглашения. Однако Байден, едва стал президентом, выполнил свое предвыборное обещание – и вернул Штаты в это важное соглашение. Учитывая, что США мировой лидер, это повлияло на климатическую политику многих стран. Надеюсь, что это саммит, саммит Байдена, поможет миру сплотиться — и совместно противостоять ухудшению климатической ситуации", — отмечает эксперт.

По ее словам, Украина сейчас, в рамках Парижского соглашения, пересматривает свой национальной обозначенный взнос.

"Первый был сделан в 2015 году. Но он был назван критически неамбициозным, потому что предусматривал увеличение выбросов парниковых газов от уровня, который мы имеем сейчас. В итоге под давлением — и украинской общественности, и международным – наши власти начали процесс пересмотр своих обязательств. 1 апреля Министерство охраны окружающей среды опубликовало проект этого документ. Им предусмотрено сокращение Украиной выбросов парниковых газов на 65% от 1990 года. Это значит, что от уровня 2018 года Украина за 10 лет готова сократить выбросы примерно на 9,6%, — поясняет Евгения Засядько. — Для сравнения — страны ЕС к тому же времени планируют 55% сокращения от 1990 года и примерно на 30% от нынешнего уровня".

Напомним, с 22 августа 2020 года, человечество планеты начало жить в "экологический кредит", так как все природные ресурсы (вода, почва, чистый воздух), которые планеты способна восстановить в течение календарного года, уже исчерпаны.





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