Климатический саммит в США: о чем говорили

22 и 23 апреля проходил инициированный американским
президентом Джо Байденом виртуальный климатический саммит. В нем приняли
участие около 40 стран и организаций. О важности мероприятия и месте Украины в
мировой климатической повестке дня порталу "Комментарии" рассказала
руководитель отдела климата и ОО "Экодия" Евгения Засядько.
Джо Байден (фото из открытых источников)
"Участники саммита говорили о важных вопросах по поводу
климата, о путях поддержки развивающихся стран. Среди участников – мировые
лидеры, государства которых наиболее выбрасывают парниковые газа. От них
ожидали решений о сокращении таких выбросов. И многие важные заявления и
обещания были сделаны", — подчеркивает Евгения Засядько.
Так, к 2030 году США готовы сократить выбросы парниковых
газов на 50-52% (по сравнению с 2005 годом), Япония на 46% (хоть ранее
собиралась на 26%). Китай также обещал уменьшать выброс CO2, чтобы к 2060 году
достичь чистых нулевых выбросов.
"Саммит проходит в привязке к Парижскому соглашению по
климату, которое было поддержано в декабре 2015 года, а подписано 22 апреля
2016 года, — продолжает эксперт. – его цель — удержать рост глобальной средней
температуры намного ниже 2 °C и приложить усилия для ограничения роста
температуры величиной 1,5 °C. Страны-участники определили свои вклады в
достижение общей цели в индивидуальном порядке. Пересматривать их договорились
раз в пять лет. Сейчас – как раз такое время. К сожалению, после подписания
Парижского соглашения почти 200 странами, выбросы продолжали расти. Лишь в 2020
году в связи с ковидным кризисом они сократились на 7%, по сравнению с 2019-м.
Но это не перекрыло процент, на который выбросы увеличились, если сравнивать
2018-й и 2019-й. Так что реальный действий почти нет. А риски – огромны".
По словам Евгении Засядько, даже поднятие температуры на 0,5
градуса по Цельсию приведет к серьезному поднятию уровня морей и океанов,
затоплению многих островов и прибрежных государств, потеря био-разнообразия,
увеличению количества климатических беженцев.
"Потому сейчас весь ответственный мир ищет возможности
сократить выбросы парниковых газов — и не допустить климатического кризиса.
Предыдущий президент США, Дональд Трамп, не был заинтересован в снижении в
разумной климатической политике. Он не верил, что климат не меняется, не верил
в глобальное потепление. В итоге при нем, в 2020 году, США вышли из Парижского
соглашения. Однако Байден, едва стал президентом, выполнил свое предвыборное
обещание – и вернул Штаты в это важное соглашение. Учитывая, что США мировой
лидер, это повлияло на климатическую политику многих стран. Надеюсь, что это
саммит, саммит Байдена, поможет миру сплотиться — и совместно противостоять
ухудшению климатической ситуации", — отмечает эксперт.
По ее словам, Украина сейчас, в рамках Парижского соглашения,
пересматривает свой национальной обозначенный взнос.
"Первый был сделан в 2015 году. Но он был назван критически
неамбициозным, потому что предусматривал увеличение выбросов парниковых газов
от уровня, который мы имеем сейчас. В итоге под давлением — и украинской
общественности, и международным – наши власти начали процесс пересмотр своих
обязательств. 1 апреля Министерство охраны окружающей среды опубликовало проект
этого документ. Им предусмотрено сокращение Украиной выбросов парниковых газов
на 65% от 1990 года. Это значит, что от уровня 2018 года Украина за 10 лет
готова сократить выбросы примерно на 9,6%, — поясняет Евгения Засядько. — Для
сравнения — страны ЕС к тому же времени планируют 55% сокращения от 1990 года и
примерно на 30% от нынешнего уровня".
Напомним, с 22 августа 2020 года, человечество планеты начало жить в "экологический кредит", так как все природные ресурсы (вода, почва, чистый воздух), которые планеты способна восстановить в течение календарного года, уже исчерпаны.
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