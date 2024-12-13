Будущий специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог убежден, что войну в Украине можно завершить в ближайшие несколько месяцев.

У Трампа обещают закончить войну. Фото из открытых источников

Кит Келлог считает возможными переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Вашингтоне.

Он заявил, что такая встреча возможна, учитывая тактику Трампа в международной политике.

"Трамп играет в шахматы на трех уровнях. Так что я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли Трамп это сделать? Конечно, он мог бы это сделать. Трамп сделал бы такой смелый шаг. Но когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев. Единственный человек, который может это сделать, – это президент США Дональд Трамп. сделает", — подчеркнул Кит Келлог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что когда речь идет о мирном плане Китая и Бразилии после завершения войны в Украине, то почему-то возникает заблуждение, что этот план является антиукраинским. На самом деле это не совсем так и надо с ним работать. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Киев24" сделал аналитик и журналист Сергей Гармаш. Он обратил внимание, что в этом отношении первым пунктом идет двустороннее прекращение огня. И если не только украинская, но и российская армия сейчас прекращают огонь, то у нас остается часть Курской области РФ, часть Донецкой, а это невыгодно Путину. Потому Путин не будет поддерживать этот план. Однако он отметил, что сомневается, что этот план приемлем для Москвы.



