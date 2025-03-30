Когда наступит перемирие: у Трампа обсудили конкретную дату

Президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США предложил Дональду Трампу определить 20 апреля как дату всеобъемлющего прекращения огня в Украине.

Перемирие может наступить на Пасху. Фото из открытых источников

По мнению президента Финляндии, определение четкой даты достижения перемирия стало бы важным шагом к его реализации. Финский президент напомнил, что в этом году 20 апреля православные и католики отмечают Пасху. А также 20 апреля исполнится три месяца с момента вступления Дональда Трампа в президенты США.

По словам Александера Стубба, терпение Дональда Трампа по отношению к Кремлю исчерпывается, а потому Вашингтона готовит далеко идущие планы, если РФ откажется от перемирия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести второй официальный телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, заявил президент США в интервью NBC News. Президент США поделился, что взбешен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине. В этом контексте Трамп сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.