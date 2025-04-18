Когда Трамп откажется от поддержки Путина и по-настоящему поможет Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если американские усилия остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то президенту Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Дональд Трамп

На это заявление отреагировал военный политолог Виктор Таран. По его словам, то, что усилия по мирным переговорам провалятся, стало понятно еще в начале марта.

"Но они с усилиями, напоминающими упрямство одного известного животного, продолжали гнуть свою линию на умиротворение агрессора. Но, кажется, наконец-то уже приходит прозрение. Прав был Черчиль, почти сто лет тому назад выдавший гениальную фразу: "Американцы поступят правильно после того, как перепробуют все другие варианты", — отметил Таран.

При этом он поинтересовался, имеют ли американцы так называемый план Б относительно России и готовы ли они действительно к серьезным и жестоким действиям против Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что официальный Вашингтон фактически пригрозил выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь. На все обо всем США дают Кремлю несколько дней. Как отметил госсекретарь Рубио, за это время должны появиться явные признаки того, что мирное соглашение о прекращении войны может быть достигнуто.

Также "Комментарии" рассказывали , что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины".



