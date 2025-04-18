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Когда Трамп откажется от поддержки Путина и по-настоящему поможет Украине

В США стали понимать, что договориться по-хорошему с РФ о прекращении войны в Украине не получается

сегодня, 11:01
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Ткачик Олеся

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если американские усилия остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то президенту Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Когда Трамп откажется от поддержки Путина и по-настоящему поможет Украине

Дональд Трамп

На это заявление отреагировал военный политолог Виктор Таран. По его словам, то, что усилия по мирным переговорам провалятся, стало понятно еще в начале марта.

"Но они с усилиями, напоминающими упрямство одного известного животного, продолжали гнуть свою линию на умиротворение агрессора. Но, кажется, наконец-то уже приходит прозрение. Прав был Черчиль, почти сто лет тому назад выдавший гениальную фразу: "Американцы поступят правильно после того, как перепробуют все другие варианты", — отметил Таран.

При этом он поинтересовался, имеют ли американцы так называемый план Б относительно России и готовы ли они действительно к серьезным и жестоким действиям против Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что официальный Вашингтон фактически пригрозил выйти из переговорного трека с россиянами по мирному урегулированию войны в Украине, если Россия не прекратит огонь. На все обо всем США дают Кремлю несколько дней. Как отметил госсекретарь Рубио, за это время должны появиться явные признаки того, что мирное соглашение о прекращении войны может быть достигнуто.

Также "Комментарии" рассказывали , что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины".




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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid0nCNWUgr2WwWwGM6CjBBHSZnDu3MjrHUVZrAaaFNDTA6P1zm1ag3n9ZChwBW5CRbWl
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