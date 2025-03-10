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Кравцев Сергей
Ситуация сама собой намекает на то, что президент США Дональд Трамп, если и возобновит военную помощь Украине, то не раньше Киева выведет войска из Курской области РФ. Вполне возможно, что именно об этом Трамп уже договорился с российским диктатором Путиным. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политический обозреватель Алексей Паныч.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "почти" возобновил обмен разведывательной информации с Украиной. Он также заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Глава Белого дома во время подхода к СМИ на борту Air Force One 9 марта заявил, что США близки к снятию паузы в обмене разведданными с Украиной.
Также издание "Комментарии" сообщало – делегация США собирается использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.
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