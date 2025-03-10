Когда Трамп возобновит помощь Украине: почему все упирается в Курскую операцию

Ситуация сама собой намекает на то, что президент США Дональд Трамп, если и возобновит военную помощь Украине, то не раньше Киева выведет войска из Курской области РФ. Вполне возможно, что именно об этом Трамп уже договорился с российским диктатором Путиным. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политический обозреватель Алексей Паныч.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Если он (Трамп – ред.) о нас говорит, что у нас "нет никаких козырей", то это – как часто у Трампа и Путина — не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она должна быть в интересах говорящего политика. А наша зона на Курщине – это как раз тот "козырь", которого у нас быть не должно, поэтому Трамп сознательно "сдает" этот козырь Путину. Для Трампа Украина должна выйти из этой войны суверенной, но более слабой, а Путин должен получить максимальную компенсацию за то, что Украина сохранится хотя бы в таком ослабленном виде", – считает Алексей Паныч.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "почти" возобновил обмен разведывательной информации с Украиной. Он также заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Глава Белого дома во время подхода к СМИ на борту Air Force One 9 марта заявил, что США близки к снятию паузы в обмене разведданными с Украиной.

"Мы уже почти это сделали", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – делегация США собирается использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.



