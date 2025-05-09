Когда Трамп встретится с Путиным: Белый дом ответил

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока не планирует встречи с Владимиром Путиным, о чем ранее сообщали медиа, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп и Путин пока не будут встречаться. Фото из открытых источников

На вопрос о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе Левитт сказала, что "этого не будет".

Как известно, в феврале СМИ предполагали, что местом встречи президента США и хозяина Кремля могут быть Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны Дональд Трамп посетит в рамках ближневосточного тура на следующей неделе.

В Кремле на днях повторили, что считают необходимой встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовлена".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.