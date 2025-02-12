Когда Трамп встретится с Путиным и Зеленским: что ответили в Белом доме

В Белом доме пока не готовы говорить о возможности очной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В Белом доме прокомментировали разговоры Трампа. Фото из открытых источников

Она сообщила, что не в курсе каких-либо предварительных условий по Украине для встречи лидеров РФ и США, но это не значит, что их совсем нет.

"Президент Дональд Трамп пока не принимал решений по поводу визита в Россию. Однако Дональд Трамп стремится наладить конструктивные отношения с Россией. Он об этом неоднократно заявлял", – сказала Кэролайн Ливитт.

Представитель Белого дома добавила, что Трамп рассматривает Путина как конкурента в регионе, но считает важным поддержание дипломатических отношений с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.