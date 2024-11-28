Когда Трамп выработает окончательный план по урегулированию войны: сроки

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Ткачик Олеся
Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя, время от времени выражал определенное соболезнование Украине, поэтому есть надежда, что он будет придерживаться этой традиции, отметил в эфире "Эспрессо" военнослужащий ВСУ и эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.
Владимир Путин
При этом военный заявил, что в команде Трампа есть иллюзии по поводу того, что с кремлевским диктатором Владимиром Путиным можно договориться.
По мнению Варченко, кандидаты на ключевые должности в команде Трампа, включая Кита Келлога, пока не имеют целостного плана действий по Украине. Военный считает, что первые месяцы после инаугурации будут потрачены на поиск стратегии. , поэтому о согласованной программе пока говорить раной
Несмотря на это, Варченко выразил сдержанный оптимизм по поводу будущих действий новой администрации.
Он также отметил, что в условиях возможного разрушения традиционных американских институций, ранее игравших роль сдерживания в международных конфликтах, большую ответственность за поддержку Украины могут взять на себя страны Европы.
То есть, подчеркнул Варченко, ожидания от предстоящих действий администрации Трампа и Кита Келлога остаются осторожно оптимистичными.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа обсуждают вариант членства Украины в НАТО в обмен на территории.
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