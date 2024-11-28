Когда Трамп выработает окончательный план по урегулированию войны: сроки

Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил на должность спецпредставителя, время от времени выражал определенное соболезнование Украине, поэтому есть надежда, что он будет придерживаться этой традиции, отметил в эфире "Эспрессо" военнослужащий ВСУ и эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

Владимир Путин

При этом военный заявил, что в команде Трампа есть иллюзии по поводу того, что с кремлевским диктатором Владимиром Путиным можно договориться.

"И я думаю, что администрация Трампа предложит пожить своим гражданам в этих иллюзиях еще довольно длительный, как для Украины период, и совсем незаметный в Соединенных Штатах Америки – это несколько месяцев. Пока они не убедятся, что Путин – это подонок, которому тоже наплевать на интересы Соединенных Штатов, который не умеет придерживаться своих слов, откровенно пренебрегает какими-либо системными вопросами мировой безопасности и в принципе вопросами демократии, вопросами соблюдения правил международного сосуществования", — сказал Варченко.

По мнению Варченко, кандидаты на ключевые должности в команде Трампа, включая Кита Келлога, пока не имеют целостного плана действий по Украине. Военный считает, что первые месяцы после инаугурации будут потрачены на поиск стратегии. , поэтому о согласованной программе пока говорить раной

Несмотря на это, Варченко выразил сдержанный оптимизм по поводу будущих действий новой администрации.

"Я надеюсь, что все-таки к Новому году и к инаугурации пусть они выработают свой план поведения по поводу российско-украинской войны. И мы будем иметь дело с частью этого плана, хотя нужно готовиться к серьезным вызовам", — отметил эксперт.

Он также отметил, что в условиях возможного разрушения традиционных американских институций, ранее игравших роль сдерживания в международных конфликтах, большую ответственность за поддержку Украины могут взять на себя страны Европы.

То есть, подчеркнул Варченко, ожидания от предстоящих действий администрации Трампа и Кита Келлога остаются осторожно оптимистичными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа обсуждают вариант членства Украины в НАТО в обмен на территории.



