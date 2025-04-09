Когда умрет Трамп: в Сети появился новый видеоролик с предвидением

Трамп в Симсонах (фото из открытых источников)

В соцсети Х вирусное видео повлекло за собой новую волну обсуждений, в котором утверждается, что мультсериал "Симпсоны" якобы предсказал смерть президента США Дональда Трампа, которая якобы должна произойти 12 апреля 2025 года. Некоторые пользователи считают, что в этом шоу уже неоднократно случались пророческие моменты, включая результаты президентских выборов в США в 2024 году.

В упомянутом ролике, появившемся на аккаунте IC (Intellectually Confused), показан герой, похожий на Трампа, лежащий в гробу. Об этом сообщает американское издание Daily Express.

Видео вызвало предположение, что анимационный сериал "Симпсоны" действительно предсказал смерть Дональда Трампа на дату 12 апреля 2025 года.

Утверждается, что на ролике представлены кадры из многолетнего мультсериала, где изображено мертвое тело Трампа в гробу, а вокруг стоят известные политики. Однако в публикации говорится, что никаких доказательств существования такой сцены в эфире сериала нет.

Кадры оказались сфальсифицированными, и исполнительный продюсер "Симпсонов" Мэтт Селман подтвердил: "Эта сцена никогда не появлялась ни в одном эпизоде".

Этот вирусный ролик – еще один пример многочисленных вымышленных "предсказаний", регулярно приписываемых "Симпсонам".

Указывается также, что ранее уже неоднократно появлялись фейковые сообщения о том, что мультсериал предусматривал смерть Дональда Трампа.

В 2024 году, после покушения на Трампа, в сети также распространялось поддельное изображение, на котором изображено его в гробу с надписью "RIP Дональд Трамп 1946-2024".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Голое фото Трампа появилось на его профиле в X. Официальный профиль президента США в соцсети X оказался в центре скандала после появления на нем откровенного фото. Хакеры воспользовались уязвимостью в сервисе сокращения ссылок, подменив один из старых снимков.

Первоначальный пост, опубликованный еще в 2013 году, содержал ссылку на канал политика в YouTube. Однако впоследствии его заменили на сайт мемной криптовалюты "Trump's Meat", созданной в честь Дональда Трампа. Из-за строгого ограничения символов в X (в то время Twitter) политик использовал сервис Bitly для сокращения ссылки. Однако из-за ошибки в его работе первоначальная ссылка стала неактивной. Это позволило хакерам создать аналогичную сокращенную ссылку, которая теперь ведет на их сайт.



