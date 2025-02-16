Когда в Украине закончится война: США назвали дату

Администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которую в этом году будут праздновать 20 апреля.

США хотят завершить войну. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ.

Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

По данным издания, планы Европы по увеличению помощи Украине будут объявлены после выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля. Такое решение принято во избежание споров перед голосованием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.