logo

BTC/USD

95694.16

ETH/USD

2696.38

LTC/USD

123.43

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Когда в Украине закончится война: США назвали дату
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в Украине закончится война: США назвали дату

Российско-украинскую войну хотят закончить в этом году

16 февраля 2025, 19:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которую в этом году будут праздновать 20 апреля.

Когда в Украине закончится война: США назвали дату

США хотят завершить войну. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ.

Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

По данным издания, планы Европы по увеличению помощи Украине будут объявлены после выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля. Такое решение принято во избежание споров перед голосованием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-16/eu-seeks-a-military-revival-under-pressure-from-putin-and-trump?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости