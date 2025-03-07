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Кого в США назвали «тупиком»: речь уже идет о войне со штатами

Канада в тарифной войне с США: в штатах Джастина Трюдо назвали «тупиком»

сегодня, 08:12
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Недилько Ксения

Канада будет находиться в торговой войне с Соединенными Штатами в обозримом будущем, заявил в четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая незадолго до того, как министр финансов США Скотт Бессент назвал его "тупиком". Об этом пишет Reuters.

Кого в США назвали «тупиком»: речь уже идет о войне со штатами

Министр финансов США Скотт Бессент

Трюдо заявил, что Канада будет продолжать сотрудничать с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа по тарифам, которые Вашингтон, как говорит, введет на канадский импорт, повторив, что его целью была отмена мер.

"Я могу подтвердить, что мы продолжим находиться в торговой войне, которую развязали Соединенные Штаты в обозримом будущем", — сказал он журналистам в Оттаве.

Канада немедленно ввела 25% пошлины на американский импорт в размере 30 миллиардов канадских долларов, и Трюдо заявил, что эти меры останутся в силе до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит свои торговые действия.

Бессент ясно выразил недовольство администрации, сказав на западе в Нью-Йорке, что "если вы хотите быть тупиком, как Джастин Трюдо, и говорите: "О, мы собираемся это сделать", тогда тарифы вырастут".

В ответ источник в канадском правительстве заявил, что Вашингтон расстроен тем, что Оттава отомстила.

Трюдо и Трамп, обвиняющий Канаду в недостаточных усилиях, чтобы остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов через границу, провели 50-минутный телефонный разговор в среду.

"Это был яркий звонок. Это был также очень содержательный звонок", — сказал Трюдо, добавив, что обе стороны ведут переговоры, но пока ничего не объявят.

"Мы... пытаемся убедиться, что эти тарифы не нанесут чрезмерного ущерба определенным секторам, обычно в краткосрочной перспективе".

Одной из тем разговора является то, что Канада, вероятно, откладывает второй раунд 25% пошлин на еще 125 миллиардов канадских долларов на импорт США, которые должны вступить в силу менее чем через три недели.

Белый дом заявил в среду, что Трамп освободит автопроизводителей от тарифов на Канаду и Мексику на один месяц, если они будут выполнять существующие правила свободной торговли.

"Любые исключения, которые поддерживают любых работников в Канаде, даже если это только та или иная отрасль, будут хорошими", — сказал Трюдо.

Премьер-министр Канады уйдет в отставку после того, как правящая Либеральная партия изберет нового лидера в это воскресенье. В общем, у него были плохие отношения с Трампом, и он "ударил" по президенту, который сначала сделал себе имя как магнат недвижимости.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме заключения мирного соглашения с Россией.



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