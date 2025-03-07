Канада будет находиться в торговой войне с Соединенными Штатами в обозримом будущем, заявил в четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая незадолго до того, как министр финансов США Скотт Бессент назвал его "тупиком". Об этом пишет Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент

Трюдо заявил, что Канада будет продолжать сотрудничать с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа по тарифам, которые Вашингтон, как говорит, введет на канадский импорт, повторив, что его целью была отмена мер.

"Я могу подтвердить, что мы продолжим находиться в торговой войне, которую развязали Соединенные Штаты в обозримом будущем", — сказал он журналистам в Оттаве.

Канада немедленно ввела 25% пошлины на американский импорт в размере 30 миллиардов канадских долларов, и Трюдо заявил, что эти меры останутся в силе до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит свои торговые действия.

Бессент ясно выразил недовольство администрации, сказав на западе в Нью-Йорке, что "если вы хотите быть тупиком, как Джастин Трюдо, и говорите: "О, мы собираемся это сделать", тогда тарифы вырастут".

В ответ источник в канадском правительстве заявил, что Вашингтон расстроен тем, что Оттава отомстила.

Трюдо и Трамп, обвиняющий Канаду в недостаточных усилиях, чтобы остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов через границу, провели 50-минутный телефонный разговор в среду.

"Это был яркий звонок. Это был также очень содержательный звонок", — сказал Трюдо, добавив, что обе стороны ведут переговоры, но пока ничего не объявят.

"Мы... пытаемся убедиться, что эти тарифы не нанесут чрезмерного ущерба определенным секторам, обычно в краткосрочной перспективе".

Одной из тем разговора является то, что Канада, вероятно, откладывает второй раунд 25% пошлин на еще 125 миллиардов канадских долларов на импорт США, которые должны вступить в силу менее чем через три недели.

Белый дом заявил в среду, что Трамп освободит автопроизводителей от тарифов на Канаду и Мексику на один месяц, если они будут выполнять существующие правила свободной торговли.

"Любые исключения, которые поддерживают любых работников в Канаде, даже если это только та или иная отрасль, будут хорошими", — сказал Трюдо.

Премьер-министр Канады уйдет в отставку после того, как правящая Либеральная партия изберет нового лидера в это воскресенье. В общем, у него были плохие отношения с Трампом, и он "ударил" по президенту, который сначала сделал себе имя как магнат недвижимости.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме заключения мирного соглашения с Россией.