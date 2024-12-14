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Команда Трампа договаривается с Зеленским о приостановлении войны: детали переговоров

Команда новоизбранного президента и Офис президента Украины ведут переговоры о мире

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Команда избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками о путях прекращения войны с РФ, пишет NBC News со ссылкой на собственные источники.

Команда Трампа договаривается с Зеленским о приостановлении войны: детали переговоров

Трамп хочет как можно быстрее завершить войну. Фото из открытых источников

Как пишет издание, несмотря на обещания Трампа как можно быстрее закончить войну, пока неясно, сможет ли он убедить Путина прекратить боевые действия. Также, отмечает издание, неясно, общалась ли команда Трампа с российскими чиновниками.

По информации издания, советник Джо Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан провел несколько бесед со своим преемником Майком Уолтцем. По словам одного из источников, они сосредоточились на обмене информацией, но не обсуждали стратегию прекращения войны или перемирия.

Источник NBC News рассказал, что "Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день своей инаугурации".

Как отмечают источники, команда Трампа еще не представила Украине конкретный мирный план, однако последние встречи Зеленского с Трампом и их советников были конструктивными.

Собеседник рассказал, что атмосфера взаимодействия между украинскими чиновниками и командой Трампа, включая Зеленский и Трамп, была довольно положительной.

NBC напомнило, что Украина и лидеры Европы опасались, что Дональд Трамп будет считать, что официальный Киев является главным препятствием для прекращения войны. Однако сейчас заявления Трампа свидетельствуют о том, что он считает проблемой Путина, а не Украину, пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог убежден, что войну в Украине можно завершить в ближайшие несколько месяцев.



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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-team-talks-biden-ukrainian-officials-ending-war-russia-rcna184145
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