Команда Трампа «кишит фриками»: почему паниковать еще рано

Не все предлагаемые новоизбранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры будут утверждены в должностях, заявил политолог Юрий Богданов.

Дональд Трамп

"Не все из этого списка фриков будут утверждены в должностях, которые им сейчас анонсируют. Кого-то собьют умеренные, на кого-то вытащат еще больше критического компромата (хотя по Гетцу уже некуда больше), и они сами откажутся. Ну, даже Трамп с властными полномочиями президента и властью над партией не может назначить все что хочет", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, сейчас Трамп такими кадровыми решениями заявляет о своей переговорной позиции.

"Я хочу все, хочу лояльных, а вы выполняйте". Это типичная переговорная позиция на самом деле. Заявляй максимум – максимум потом отторгаешь. Тем более у него сейчас правда сильная позиция. Особенно в вопросах внутренней политики", – говорит Богданов.

По его словам, для Украины пока "главное счастье" в том, что по внешнеполитическому контуру откровенный фрик пока только Тулси Габбард.

"Она, конечно, наглухо поехавшая. Но и шансы ее потерять еще до января – самые большие. Поэтому я не стал бы считать этот список окончательными назначениями. Кого-то удастся сбить. Из тех неадекватов, кто-нибудь пролезет, за полгода часть потеряют. Кто будет сильно минусировать рейтинги партии", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп решил назначить на должность нового директора Национальной разведки Тулси Габбард. Соответствующее заявление новый глава Белого дома сделал у себя в соцсети. При этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины ранее обвинял Тулси Габбард в распространении антиукраинской пропаганды.



