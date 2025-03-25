Команда Трампа «рассыпается» на глазах: чье будущее под вопросом

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Недилько Ксения
Потрясающее открытие о том, что чиновники администрации случайно включили репортера в групповой чат, в котором обсуждали планы войны, вызвало бурную дискуссию в Белом доме о том, что советника по национальной безопасности Майка Уолтца, возможно, нужно будет уволить. Об этом пишет Politico .
Дональд Трамп и Майк Уолтц
Еще ничего не решено и официальные лица Белого дома предупредили, что президент Дональд Трамп окончательно примет решение в течение следующих одного-двух дней, когда он будет смотреть репортаж о неудобном эпизоде.
Высокопоставленный представитель администрации сказал POLITICO в понедельник днем, что они вовлечены в многочисленные текстовые разговоры с другими сотрудниками администрации о том, что делать с Уолтцом, после громкого сообщения о том, что главный помощник случайно включил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в частную беседу, в которой обсуждается частная беседа.
"Половина из них говорит, что он в любом случае не выживет или не должен выжить", — сказал чиновник, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения внутреннего обсуждения. И двое высокопоставленных помощников Белого дома выдвинули идею о том, что Уолт должен уйти в отставку, чтобы предотвратить то, чтобы президент оказался в "плохом положении".
По данным издания, 11 марта Голдберг получил запрос на присоединение к Signal, зашифрованному приложению для обмена сообщениями, от Майка Уолтца. Затем его включили в групповой чат под названием "малая группа компьютеров хути" с другими чиновниками администрации, включая министра обороны Пита Хегсета, вице-президента Дж. Д. Вэнса, директора национальной разведки Тулси Габбард и других.
Третий человек, знакомый с последствиями, сказал, что Трамп говорил с Уолтцом об этом вопросе — и Белый дом пока что поддерживает его.
Четвертый чиновник Белого дома сказал, что им известно о внутреннем давлении на Уолтца, чтобы он признал свою ошибку, что может означать возможную отставку. Но этот чиновник сказал, что то, что произойдет с Уолтцом , во многом зависит от личного отношения Трампа к этому вопросу, и отметил также участие других должностных лиц администрации в чате Signal.
Двое официальных лиц сказали, что хотя Трамп может обвинить Уолтца в потенциальной угрозе национальной безопасности США, он так же легко может быть разочарован Венсом за то, что он отступил от внешней политики администрации в чате, или нацелить Хегсета как того, кто якобы поделился с группой конфиденциальных деталей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Пит Хегсет обвинил корреспондента, которого добавили в чат, в фейках и лжи.
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