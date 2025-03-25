Команда Трампа «рассыпается» на глазах: чье будущее под вопросом

Потрясающее открытие о том, что чиновники администрации случайно включили репортера в групповой чат, в котором обсуждали планы войны, вызвало бурную дискуссию в Белом доме о том, что советника по национальной безопасности Майка Уолтца, возможно, нужно будет уволить. Об этом пишет Politico .

Дональд Трамп и Майк Уолтц

Еще ничего не решено и официальные лица Белого дома предупредили, что президент Дональд Трамп окончательно примет решение в течение следующих одного-двух дней, когда он будет смотреть репортаж о неудобном эпизоде.

Высокопоставленный представитель администрации сказал POLITICO в понедельник днем, что они вовлечены в многочисленные текстовые разговоры с другими сотрудниками администрации о том, что делать с Уолтцом, после громкого сообщения о том, что главный помощник случайно включил главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в частную беседу, в которой обсуждается частная беседа.

"Половина из них говорит, что он в любом случае не выживет или не должен выжить", — сказал чиновник, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения внутреннего обсуждения. И двое высокопоставленных помощников Белого дома выдвинули идею о том, что Уолт должен уйти в отставку, чтобы предотвратить то, чтобы президент оказался в "плохом положении".

"Было опрометчиво не проверить, кто в цепочке. Это было безрассудно вести такой разговор на Signal. Вы не можете иметь безрассудство как советник по национальной безопасности", — сказал чиновник.

Человек, приближенный к Белому дому, был еще более откровенен: "Все в Белом доме могут согласиться в одном: Майк Уолт ц — долбанный идиот".

По данным издания, 11 марта Голдберг получил запрос на присоединение к Signal, зашифрованному приложению для обмена сообщениями, от Майка Уолтца. Затем его включили в групповой чат под названием "малая группа компьютеров хути" с другими чиновниками администрации, включая министра обороны Пита Хегсета, вице-президента Дж. Д. Вэнса, директора национальной разведки Тулси Габбард и других.

Третий человек, знакомый с последствиями, сказал, что Трамп говорил с Уолтцом об этом вопросе — и Белый дом пока что поддерживает его.

"Как сказал президент Трамп, нападения на хуситов были очень успешными и эффективными. Президент Трамп продолжает очень доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолта ", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт в заявлении в понедельник. В пресс-службе отказались от дальнейших комментариев.

Четвертый чиновник Белого дома сказал, что им известно о внутреннем давлении на Уолтца, чтобы он признал свою ошибку, что может означать возможную отставку. Но этот чиновник сказал, что то, что произойдет с Уолтцом , во многом зависит от личного отношения Трампа к этому вопросу, и отметил также участие других должностных лиц администрации в чате Signal.

Двое официальных лиц сказали, что хотя Трамп может обвинить Уолтца в потенциальной угрозе национальной безопасности США, он так же легко может быть разочарован Венсом за то, что он отступил от внешней политики администрации в чате, или нацелить Хегсета как того, кто якобы поделился с группой конфиденциальных деталей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Пит Хегсет обвинил корреспондента, которого добавили в чат, в фейках и лжи.